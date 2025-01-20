30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友和女友交往5年，他是普通上班族，年薪70多萬元，女友則是公務員，兩人對未來的規劃也很明確；然而，對方最近萌生離職考律師的念頭，眼看經濟重擔全落在他身上，女方甚至希望他能補貼補習班費用，讓他壓力非常大，苦惱直呼「我到底要支持，還是勸退她？」

網友在Dcard發文提到，他和女友工作都很穩定，他是年薪70多萬的上班族，對方則是公務員，收入比他少一些，「原本我們的生活規劃挺明確的，存點錢買房、結婚、生小孩，一步步來；但最近她突然提出想考律師，讓我有點不知道該怎麼辦。」

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原PO進一步表示，女友大學時雙主修，其中一個就是法律，她畢業那年有考過一次律師，但由於沒考上，後來選擇當公務員，一做就是7、8年，「這段時間，她從沒提過想再考律師，直到最近，她覺得30歲是最後的機會，如果現在不試，可能一輩子都會後悔。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

他坦言，能理解對方追求夢想的心情，但若女友專心準備考試，經濟重擔就全落在他一人身上，「我可以養她，但我們的生活品質勢必會下降，原本說好的買房計劃也得往後延。她甚至提到，可能需要我補貼她的補習班費用，光是想我就覺得壓力山大。」

對此，網友們紛紛回應，「她可以兼職阿」、「分手...她值得更好的」、「寧願拿去投資大盤，也不能投資這種的，沒考上浪費了，考上了繼續跟著你也蠻浪費的」、「夢想還需要別人金援，那她沒資格追求她的夢想，有本事就靠自己，沒本事就安分守己做她的工作」、「如果你們觀念不一樣，又無法忍受的話，只能分開」。

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