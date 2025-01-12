泰妹嫁2夫極樂3人行！尪沒錢「轉頭再交英國男友」　3男見面爆群毆

▲泰國一名女子慫恿她的2個丈夫與英國男友見面，引發一場群毆。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國素林（Surin）5日發生了一起鬧劇，一名同時擁有2名泰國丈夫和一名英國男友的女子，在酒醉後慫恿3人在市場見面，不料場面最後卻意外失控，演變成群毆的驚險場面，不過當地警方表示，當局並未接到相關報案，媒體也不清楚這場鬧劇最後是如何收場的。

據《太陽報》報導，目擊者杜麥（Supredee Tookmai）描述，事發當時，這名女子正在素林一個市場內與英國男友喝酒。就在女子喝到醉醺醺時，她突然接到其中一名泰國丈夫的電話，隨後有人聽到女子大聲說道，「別再煩我了，我想去哪就去哪。 這是我的生活。」

杜麥表示，女子將電話掛斷後，繼續和英國男友一起喝啤酒，不久後，她再次接到一通電話，於是她便慫恿這2名泰國丈夫一同到市場來見面。從現場畫面可見，2名丈夫衝進素林市場後，女子先是向其中一人投擲啤酒瓶，瓶子碎裂後割傷丈夫。

隨後，女子與另一名丈夫扭打在一起，讓場面失控引發混亂。女子的英國男友試圖平息局勢，然而他的解釋並不管用，於是他迅速出手，使出柔道將其中一名丈夫摔倒在地。當地警局表示，當局並未接到有關這一案件的通報，因此警方並不知曉這起案件的發生，媒體也不清楚這場鬧劇最後是如何收場的。

目擊者透露，這名女子的小孩告訴他，女子長期欺騙這2名泰國丈夫，只拿走他們的錢；當丈夫們陷入困境時，便拋棄他們與事件中的英國男友交往。據悉，這2名丈夫原本與女子和睦相處，但外籍男友的介入引發了2人的嫉妒與爭端。事後，女子對這起意外的發生表現得十分冷漠，只有她的小孩代為向相關人員道歉。