男友超愛「突襲式晨砲」　妹子1習慣累翻：比較喜歡睡前啪啪

▲原PO不喜歡晨砲。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣算性事不合嗎？」一名妹子透露，男友時常在早上突襲式性愛，讓原PO十分反感，因為一早嘴臭又臉油油的，導致她都要先起床梳洗，就怕男友隨時想要連結。但長久下來，原PO認為這樣很累，向男友商量洗完再激戰，反而性生活大幅降低，讓她不知所措。

一名女網友在Dcard表示，她習慣晚上睡前親密，而男友則偏愛晨砲，就怕一早臉油又嘴臭，「逼得我每次都得比他早起...預防被突襲！」更無法接受，男友沒刷牙就狂親吻她全身。

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然而男友認為，睡前很累，身體處於休息狀態，況且連結完還要洗一遍會很累。原PO則直呼，兩人的上下班時間不同，晨砲反而會讓她更累，若真的想啪啪的話，還是梳洗一遍比較好。

男友又說，當下是一種感覺，先去洗澡的話會打斷氣氛，但原PO依舊不肯退讓，最後男友才勉為其難答應。

殊不知談完後，原PO發現男友不再突襲式性愛，導致兩人的性生活大幅降低，因此感到困惑又無助，「好像我提了很為難他的要求一樣...這樣算性事不合嗎？」

底下網友回應，「憑什麼他的要求你就要無條件滿足，清淨身體本來就是最基本的尊重」、「早上起來不刷牙好噁喔，贊成睡前啪啪，高潮完睡覺不是很爽嗎」、「無法接受臭嘴狀態+1」、「男生好像都很愛晨砲」、「早上至少要尿尿完+漱口水漱口吧，女生沒有先把膀胱排空就做真的很容易發炎」、「會有想上廁所的感覺，很礙事，所以一定要先去上個廁所刷牙洗臉」、「男生喜歡晨砲是因為晨勃，比較大也比較硬，我老公有一陣子也是這樣」。

也有網友給建議，「市面上現在有很多很方便好用的口腔噴霧，也有擦臉的紙巾、私密處噴霧也有，放在床頭櫃上很方便」、「背後式的話就不會看到臉和親到嘴了」、「我也是～男友如果有點想做的感覺，我會趕快喝水漱口然後用口腔噴霧」、「我和男友都是假日才會晨砲，比較沒有時間壓力，然後都會先去去洗漱」。