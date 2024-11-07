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立冬麻油雞超商就能吃！7-11新推溫補湯品、聯名人氣「石二鍋」

▲▼7-11溫補系商品。（圖／業者提供）

▲立冬吃麻油雞、剝皮辣椒雞湯，超商就能買到。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全台降溫有感，今（7日）農曆立冬，7-11觀察每年11月起溫暖系飲食成長1成以上，在門市上架熱騰騰麻油雞麵線、多種雞湯等溫補湯品，此外還跟超人氣火鍋專門店「石二鍋」合作，獨家推出即食方便，適合單身、小家庭調理的輕火鍋。

▲▼7-11溫補系商品。（圖／業者提供）

▲7-11溫補系新品「新馬辣麻辣鍋」、「御選麻油雞麵線」。（圖／業者提供）

7-11 迎接立冬後鍋物、溫補湯品商機，冷藏即食推出「新馬辣麻辣鍋」、「御選麻油雞麵線」、「極饗-麻油豬肉飯」、「食下有約胡椒豬肚雞湯」、「永心鳳茶剝皮辣椒燉雞盅」等溫暖型商品，11月13日起7-ELEVEN也藉由熱湯、鍋物新品，提高冷凍冰箱冬季的坪效。

▲▼7-11溫補系商品。（圖／業者提供）

▲7-11與超人氣「石二鍋」合作，獨家推出冷凍即食，方便單身、小家庭調理的「輕火鍋」（圖／業者提供）

而自有品牌「Homeal」與超人氣火鍋專門店「石二鍋」共同合作，獨家推出冷凍即食，方便單身、小家庭調理的「輕火鍋」，有「辛香辣姐鍋」、「爆香石頭鍋」兩種口味，簡單復熱就能開鍋，想吃鍋不用再辛苦排隊久候。

▲▼7-11溫補系商品。（圖／業者提供）

▲「心熱園」包括咖啡、茶飲、奶茶類商品，即日起至12月31日祭出熱罐優惠「第2件6折」。（圖／業者提供）

而日夜溫差大，帶動熱飲需求增加2成，全台門市熱罐機陸續就位，「心熱園」包括咖啡、茶飲、奶茶類商品，也將獨家推出溫補系飲品，與米其林指南必比登推薦的博仁堂合作「黑糖薑汁飲」，即日起至12月31日祭出熱罐優惠「第2件6折」。

▲▼7-11溫補系商品。（圖／業者提供）

▲7-11「星級饗宴」再度跨海聯名日本石川縣旅館「加賀屋」，合作和食料理。（圖／業者提供）

7-ELEVEN「星級饗宴」今年冬天再度跨海聯名日本石川縣旅館「加賀屋」，合作第二彈「暖心．和食料理」，由初代總料理長親自來台指導監製，運用能登半島海鮮高湯開發道地和食料理。「酒蒸蛤蜊烤飯糰」以輸日級蛤蜊搭配清酒、青蔥蒸煮，讓米飯充分吸收蛤蜊的鮮味，烤過後散發迷人醬燒香氣。

而「鮮蔬魚肉湯泡飯」採日式湯泡飯吃法，整顆直火醬燒飯糰與海鮮高湯搭配，風味濃郁溫暖。「炙烤魚排烏龍麵」炙烤魚排配上日本傳統烏龍麵，暖胃首選。想補充蔬菜還有「和風溫時蔬」5款鮮蔬搭配醬燒豬肉片，和風醬汁佐七味粉提味，免飛日本就能吃到道地日式美味。

▼7-11「星級饗宴」再度跨海聯名日本石川縣旅館「加賀屋」，合作和食料理。（圖／業者提供）

▲▼7-11溫補系商品。（圖／業者提供）

鍋物方面，7-ELEVEN表示每年「名鍋盛典」活動線上線下平台推出上百款火鍋組合選擇，方便民眾與親友共享歲末團聚，今年共推出超過300款鍋物、湯品、生鮮食材，網羅在地名店、米其林餐盤推薦餐廳。

根據近年數據顯示「老火湯」、「麻辣鴛鴦鍋」最為熱賣，是民眾偏好的2大味系，又以「白湯」最受歡迎，因此今年也特別擴大商品選擇，像是門市預購誌就引進「新馬辣經典麻辣鍋與膠原蛋白鍋組」、「問鼎皇上吉祥功夫湯式-胡椒豬肚雞鍋組」、「全鴨坊明爐酸菜鴨湯」等名店鍋物。

▲▼7-11溫補系商品。（圖／業者提供）

▲7-11溫補系商品。（圖／業者提供）

「i預購」平台則以「黑湯」、「白湯」做為賣點，推出「好湯大賞&名鍋盛典」專區，即日起至11月24日限定16大鍋物品牌，包含「這一小鍋」、「撈王」、「石二鍋」、「林聰明砂鍋魚頭」等知名熱銷鍋物品牌，享指定品項加碼5%OPENPOINT點數回饋，集結多元口味湯底、各式鍋底，限時全站免運就近門市取貨，24小時隨時滿足立冬進補需求。

除此之外，吃鍋搭配飯後冰品，7-ELEVEN實體門市自11月13日至12月10日，凡購買指定湯底品項，任2件92折、3件88折，買三件火鍋指定品項還可再獲得雪淋霜霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋及霜淇淋，哈根達斯指定品項77折兌換券。

▲全家便利商店與台南米其林名店合作，開發4款鮮食。（圖／業者提供）

此外，全家便利商店與台南米其林店家合作，開發4款鮮食，包括國華街老店阿村牛肉湯打造「牛肉燥飯飯糰」、無菜單料理筑馨居「東坡肉便當」、台南第一家三星溯源餐廳東香台菜海味料理「海鮮烘蛋燴飯」、阿霞飯店傳承全新品牌錦霞樓「鮮蝦燴意麵」等，如今在超商就能吃到。

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