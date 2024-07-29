火鍋候位106組「一堆人也要吃」　他看傻！全場秒懂：等過700多號

▲火鍋等候組數破百號。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

台人就愛排隊，排到天荒地老也願意！一名網友笑稱，在賣場看到知名火鍋店候位破百號，讓他不禁直呼「想知道極限？」文章曝光後，千人紛紛回應「午餐等吃到晚餐了」、「106組，看了我都飽了」；也有人崩潰分享，「之前林聰明沙鍋魚頭現場抽號碼牌內用要等700多號，那才令人傻眼」。

一名網友在臉書《路上觀察學院》貼出一張照片，知名火鍋店採用自助取號系統，而牆上螢幕顯示「目前候位組數106組」，讓原PO看傻眼直呼，「想知道極限？」

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文章曝光後，網友紛紛看傻回應，「天啊！這樣真的吃得到嗎」、「石二鍋真的排死」、「午餐等吃到晚餐了」、「106組，看了我都飽了」、「106組...真的會等的不知道有幾組？」「上次要等288組」。原PO還在現場回應，報告一下更多了，等待組數變成122組。

其他人則說，「好吃是好吃，但吃完超臭，回來都要馬上洗衣服」、「被肉燥飯耽誤的火鍋店，我比較喜歡他們的肉燥飯」、「直接賣冬瓜檸檬就好了賣什麼火鍋」、「比這好吃的一堆...真不知道為何那麼多人愛排隊？重點是還不便宜」、「我去家樂福時常吃，其實很快，很多都會跳過，有時旁邊還能撿到前面號碼的」、「被火鍋耽誤的冰沙、肉燥、沙茶醬」、「可以LINE取號唷！就不用等那麼久啦」、「吃完真的超級臭，路上聞到這個味道馬上就想說誰吃石XX」。

還有網友列出其他名店，也是排隊等到天荒地老，「之前林聰明沙鍋魚頭現場抽號碼牌內用要等700多號，那才令人傻眼，之後也不會去吃了」、「昨天錢都等候700多組」、「過年等一蘭拉麵更久」、「你可能沒抽過基隆營養三明治」。