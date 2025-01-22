3寶媽更新駕照才知自己「已故」　背後竟是殯儀館搞烏龍

▲ 保利諾。（圖／X）

圖文／CTWANT

美國馬里蘭州一位母親保利諾（Nicole Paulino）近日到機動車輛管理局更新駕照，卻收到美國國稅局（IRS）來信，稱她為「已故納稅人」，導致保利諾和她3個孩子的健康保險被取消，生活瞬間大亂。對此，社會安全管理局（SSA）承認該疏忽是因誤植造成，當時殯儀館通報其他人過世，但工作人員輸入社會安全碼時打錯數字，讓保利諾被烏龍宣告死亡。

據《紐約郵報》報導，保利諾日前試圖透過馬里蘭州機動車輛管理局更新駕照，豈料隨後收到美國國稅局（IRS）的1封信，稱她為「已故納稅人」，導致她和3個孩子的健康保險被取消。保利諾受訪時淚流滿面說道，「這真的把我的生活搞亂了」。

媒體詢問各個政府機構後發現，這齣烏龍是因社會安全管理局（SSA）打錯字造成。社會安全管理局告訴保利諾，當時一家殯儀館通報其他人死亡，但員工輸入社會安全號碼時搞錯數字，輸入的不是死者的號碼，而是保利諾的號碼。

保利諾去年11月發現這項問題，直到今年1月14日社會安全管理局承認疏忽時，政府才宣布她「活著」，導致醫療費用累積好幾個月。因保利諾急需吸入器控制氣喘，最後只好用自己的健康保險支付費用，「這對我影響很大，影響我的健康，我的心理健康」。

而社會安全管理局聲明堅稱記錄「高度準確」，但據報每年有近1萬條虛假通報，代表保利諾可能不是唯一一個受害者。

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