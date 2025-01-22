新加坡總理：若美中完全脫鉤　「將處於世界大戰邊緣」

▲黃循財談到美中關係以及對新加坡的影響。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）表示，隨著川普回歸白宮，美中競爭將會進一步加劇，儘管現階段不太可能發生，但若兩國「完全脫鉤」，恐怕是災難性的，並且將把世界帶往「第三次世界大戰的邊緣」。

《海峽時報》21日報導，黃循財在新加坡國立大學演說時指出，「我們正處於一個新環境，一個更危險、更動盪的環境。」他談到美中關係時說，問題在於2國都在爭奪全球領導地位，雙方存在著深刻的不信任與猜忌。

黃循財表示，他無法想像美中全面脫鉤，因為兩國之間實際上高度互相依賴。不過，只要他們不強迫他國選邊站，新加坡將能夠在雙方日益激烈的競爭之中游刃有餘，並且與華府保持「密切的夥伴關係」，在國防、安全、網路安全、核能和外太空等領域繼續合作，「我相信，在川普總統任內，我們能夠繼續強化這種夥伴關係。」

儘管黃循財相信，美中都不希望發生直接衝突，但競爭仍將加劇，而人們擔心事情可能出錯，「不只是經濟方面，可能也會出現更多貿易壁壘，更多技術脫鉤。」此外，南海或台海等熱點也可能發生意外或誤判，「坦白說，如果出現這種情況，願上帝幫助我們所有人，那麼我們真的處於第三次世界大戰的邊緣。」