美裔台籍男在泰國遭綁架至柬埔寨　嫌犯是台灣人

▲美籍台裔男子YU EMIL在泰國遭綁架至柬埔寨，目前已經獲救。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨國家警察總署21日表示，美籍台裔男子YU EMIL在泰國遭綁架，接著被下藥帶往柬埔寨拘禁，期間遭酷刑、勒索，YU EMIL上周向柬埔寨當局求助，順利獲救。經調查，YU EMIL是台灣犯罪分子鎖定下手的對象，柬埔寨警方已逮捕一名台灣嫌疑人。

柬中時報報導，YU EMIL先前被一群台灣犯罪分子從中國大陸上海誘騙至泰國曼谷，以參加麵包店開業活動為藉口，對YU EMIL下藥並強行把他帶往柬埔寨。

▲YU EMIL在柬埔寨期間遭到非法拘禁、酷刑、勒索 。（圖／翻攝自柬中時報）

YU EMIL在柬埔寨期間遭到非法拘禁、酷刑、勒索。在1月14日這天，YU EMIL透過家屬向柬埔寨內政部官方臉書專頁求助，警方立即展開行動，在15日成功救人。YU EMIL正接受柬埔寨國家警察醫療監護，隨後將移交給美國駐柬埔寨大使館處理。

柬埔寨警方表示，已逮捕一名台灣嫌疑人。這名嫌疑人對YU EMIL施以虐待，透過泰國犯罪組織向家屬勒索贖金。

至於全案主謀及犯罪集團，柬埔寨警方已成立專案小組，正與泰國當局合作進行追查，力求徹底擊垮該跨境犯罪組織。

▼YU EMIL正接受柬埔寨國家警察醫療監護，隨後將移交給美國駐柬埔寨大使館處理。（圖／翻攝自柬中時報）