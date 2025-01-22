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美式賣場隱藏版「解膩神器」被網友挖出！亞洲首發氣泡水果飲超天然　大人小孩都搶著喝

▲▼美式賣場,聖沛黎洛氣泡水,克萊蒙橙口味。（圖／業者提供）

▲網友推薦美式賣場新上市的義大利氣泡飲超搭年菜！（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

隨著農曆新年到來，家家戶戶準備團聚吃年夜飯，這不僅是一場佳餚盛宴，更是與家人回顧一年點滴、迎接新年幸福與好運的美好時光，餐桌上豐盛的佳餚、熱鬧的氣氛缺一不可，當一道道豐富佳餚上桌時，如何搭配飲品提升整體味蕾體驗，今年有更「升級」的搭配，有網友推薦美式賣場新上市的義大利氣泡飲超搭，結合了義大利天然果汁與細緻氣泡，搭配大魚大肉不但解膩，大人、小孩都可以一起乾杯共享，成為餐桌上的新亮點！

▲▼美式賣場,聖沛黎洛氣泡水,克萊蒙橙口味。（圖／業者提供）

▲聖沛黎洛氣泡水果飲全新推出的克萊蒙橙口味，搶先在台灣美式賣場開賣。（圖／業者提供）

聖沛黎洛氣泡水一直是美式賣場長年熱銷的品牌，起源於1932年的義大利西西里島，以當地柑橘製成的第一款甜橙氣泡飲迅速風靡全球，這次讓網友們敲碗喊買的聖沛黎洛氣泡水果飲，是今年在亞洲首發、全新推出的克萊蒙橙口味，搶先在台灣美式賣場開賣，成為年節餐桌的新寵。因為傳統年菜的風味與口感都不同，如長年菜象徵健康長壽，菜頭湯寓意「好彩頭」，餃子代表財富，元宵則象徵團圓，這些象徵美好祝福的家常菜在餐桌上不可或缺，在每道菜轉換之間，聖沛黎洛氣泡水果飲以清新的柑橘香氣讓味蕾清爽解膩，更能品嘗到每道菜獨特的風味，不會吃到味蕾疲憊不知道自己在吃哪樣了！

▲▼美式賣場,聖沛黎洛氣泡水,克萊蒙橙口味。（圖／業者提供）

▲聖沛黎洛氣泡水果飲全新推出的克萊蒙橙口味，飲品使用來自義大利自家果園的天然柑橘。（圖／業者提供）

這款飲品使用來自義大利自家果園的天然柑橘，以手工摘採、低溫保存的方式鎖住果汁最純粹的鮮美，無添加防腐劑與人工香料， 開瓶後，克萊蒙橙氣泡飲散發濃郁的橘香，入口能品味到葡萄柚與佛手柑的酸甜交融，中段明亮而不膩，尾韻還帶有橙花的幽香，令人彷彿置身於地中海暖陽下的愜意午後，不論是搭配重口味的紅燒菜，還是清爽的蒸魚，都能平衡味覺、清新解膩，是年菜大魚大肉的最佳伴侶。

▲▼美式賣場,聖沛黎洛氣泡水,克萊蒙橙口味。（圖／業者提供）

▲聚餐的時候特別想要大顯身手，聖沛黎洛氣泡水果飲非常適合變化成不同風味的飲品。（圖／業者提供）

特調推薦：橙夢氣泡，一秒變身年節餐桌調酒大師

聚餐的時候特別想要大顯身手，聖沛黎洛氣泡水果飲非常適合變化成不同風味的飲品，如果想為年節聚會增添幾分創意，不妨試試「橙夢氣泡」這款特調飲品，在玻璃杯中加入冰塊、15ml葡萄柚汁和15ml蜂蜜，最後倒入克萊蒙橙氣泡飲攪拌，即可輕鬆完成，如果想挑戰低酒精版本，可以加入30ml蘭姆酒，讓整體口感更加層次豐富，秒變聚會中的調酒大師，餐桌氛圍更加熱鬧。

▲▼美式賣場,聖沛黎洛氣泡水,克萊蒙橙口味。（圖／業者提供）

▲聖沛黎洛氣泡水果飲全新推出的克萊蒙橙口味，純天然配方全家都能放心暢飲。（圖／業者提供）

年夜飯桌上每個人的口味不同，奶奶最愛酸甜的柳橙汁，那股濃郁的果香總是讓她想起兒時的滋味；爸爸偏好清爽的水果氣泡飲，咕嚕咕嚕的暢快感能消除一天的疲憊；媽媽則鍾情於帶點微酸的果汁口味，優雅的氣泡感讓她覺得格外有品味；至於小寶貝，則對清甜口味情有獨鍾，粉嫩的顏色和甜甜的滋味，總是能讓他笑逐顏開，聖沛黎洛氣泡水果飲剛好滿足全家需求，天然果汁含量高達16~20%，細緻氣泡帶來輕盈口感，柑橘的清香融合微甜尾韻，讓長輩喝得健康，小孩也愛不釋手，無防腐劑與人工香料，純天然配方全家都能放心暢飲，冷藏後更添清新，是餐桌上最貼心的選擇！

▲▼美式賣場,聖沛黎洛氣泡水,克萊蒙橙口味。（圖／業者提供）

▲聖沛黎洛氣泡水果飲全新推出的克萊蒙橙口味，美式賣場現正熱銷。（圖／資料照）

年節餐桌上的時尚飲品

過年聚餐不只要好吃，飲品更要有品味！聖沛黎洛克萊蒙橙氣泡飲以高顏值與義式風情成為年節必備單品，清新的柑橘香氣與細緻氣泡，平衡大魚大肉後的味蕾需求，無論是長輩喜歡的天然健康果飲，還是孩子愛不釋手的酸甜口感，都一次搞定，擺在餐桌上，既是聚餐的最佳配角，也是送禮的高品味選擇，美式賣場現正熱銷，快趁上架期間貨量足夠時入手。

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美式賣場聖沛黎洛氣泡水克萊蒙橙口味

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