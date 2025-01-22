春節安維工作啟動　翁章梁率隊慰勉員警及協勤人員

▲▼ 嘉義縣長翁章梁率隊提前慰問春節警力民力 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為在年假前夕的寒冬中給第一線執勤員警、協勤民力最大的鼓勵，嘉義縣長翁章梁、副縣長劉培東等人昨21日晚間，率義警大隊長江宗勳、義交大隊長陳芳斌、民防大隊長周承忠、巡守大隊長薛誠晃前往各警察分局聯合慰問，慰勉犧牲假日、不畏風寒、堅守崗位的執勤人員，並致贈慰問品、發蛇年小紅包表達關心。

翁章梁表示，114年加強重要節日安全維護工作從1月20日22時持續至2月3日24時，為期15天，本次以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，特別要求警察機關結合各協勤民力及憲兵等友軍單位通力合作，加強治安、交通工作，提供民眾全方位、快速而貼心的服務。

翁縣長感謝警察同仁、協勤民力的辛勤付出，正因他們不畏艱辛才保障縣民安全，營造安居樂業環境，吸引投資廠商安心進駐，並呼籲大家共同參與維護社區治安的行動，攜手打造安全、和諧宜居的嘉義縣。

警察局長李權哲說，春節期間警方將加強維護金融機構安全、交通疏導管制，若有「舉家外出住居所安全維護」或「提款護鈔」需求，均可向警方申請。

嘉義縣警察局呼籲「酒後不開車」，確保生命財產安全，並提高防詐、防竊、防搶的警覺意識，避免受害。

慰勉活動中，基層員警及協勤民力都感受到縣長及各界人士給予的溫馨支持，更加盡心盡力為嘉義縣治安、交通及為民服務全力以赴，讓鄉親「瑞蛇祥嘉」過好年。