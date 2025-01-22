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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男子利用無人機考駕照作弊　戴微型耳機「報路」即時「教學」

▲大陸男子考駕照時，利用無人機作弊被當場揪出。（圖／翻攝微博）

▲大陸男子考駕照時，利用無人機作弊被當場揪出。（圖／翻攝微博，下同）

文／香港01

甘肅蘭州市公安局交警支隊早前破獲一宗考車牌（考駕照，下同）時利用無人機作弊的案件，被告涉嫌以無人機在上空觀察考試情況，一旦情況有異，便會通過微型耳機指示同夥如何操作。

▲大陸男子考駕照時，利用無人機作弊被當場揪出。（圖／翻攝微博）

蘭州市公安局介紹，2024年8月15日，蘭州市裕華金蘋果機動車考場內正進行科目二考試（場地駕駛技能考試），駐場民警在監控音視頻（影音）時，發現考試車內傳出異常聲響。民警與工作人員趕往現場後，發現考場上空有一架無人機盤旋，且在發現異常後迅速飛離。

民警檢查楊某的考試車輛後，當場查獲他用於作弊的相關電子設備。考試作弊的行為敗露後，楊某交代了自己夥同他人利用無人機在場外遙控指揮、通過無線音頻傳輸設備協助考試作弊的違法事實。

楊某供述，同夥李某釗提前勘察了考場地形、信號傳輸等情況，選擇一款隱蔽性較好且飛行穩定的無人機作為作弊工具。該無人機配備高清鏡頭和高性能的無線信號傳輸設備，能夠清晰地拍攝到考試車輛的情況，並將實時畫面傳輸到考場外李某釗的操作設備上。

▲大陸男子考駕照時，利用無人機作弊被當場揪出。（圖／翻攝微博）

考試當天，李某釗在考場外一處較為隱蔽的位置操控無人機，讓無人機在楊某駕駛的考試車輛上空保持一定高度盤旋。李某釗通過無人機傳輸回來的畫面，密切關注楊某的考試情況。一旦發現楊某在考試中遇到操作難題，他便立即通過無線音頻傳輸設備，利用事先約定好的語音指令，指揮楊某進行相應的操作。

李某釗還精心規劃了無人機的飛行路線，盡量避開考場內的監控攝像頭。同時，他將藍牙接收器偽裝成項鏈，讓楊某佩戴在身上，微型耳機則藏於楊某耳中，讓人難以從外觀上察覺到有異樣。李某釗協助楊某作弊，非法獲利1800元（人民幣，下同）。

2024年8月16日，榆中縣公安局對李某釗涉嫌組織考試作弊案正式立案偵查。同日，李某釗被依法刑事拘留。8月29日，經榆中縣人民檢察院批准，李某釗被依法執行逮捕。目前，李某釗已被榆中縣人民法院判囚8個月，罰款3000元。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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