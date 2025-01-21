川普關稅「何時輪到中國、全世界」？　他曝TikTok協議是關鍵

▲川普上任首日簽署一系列行政命令，但並未立刻課徵關稅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普20日宣誓就職，旋即宣布將對加拿大、墨西哥課徵25%關稅。但被問及何時對中國課徵關稅時，他表示，這可能取決於TikTok協議。

川普先前放話，上任第一天，就要對加拿大、墨西哥、中國課徵關稅。他20日透露，正在考慮2月1日開始，對加拿大和墨西哥課徵25%關稅，因為這2個國家涉嫌允許「大量的人」和毒品芬太尼進入美國。

被問及中國關稅時，川普指出，他第一屆任內實施的對中關稅，目前依然存在。但若中國拒絕達成TikTok協議，他「肯定」會對中國課徵關稅，而且可能高達100%，「北京最終會批准的，因為我們會對中國課徵關稅。我不是說我會，但肯定可以這麼做。」

川普20日也簽署行政命令，在TikTok禁令生效之前，將其延後75天，讓這款APP能夠繼續在美營運。先前法律要求TikTok母公司，將該平台出售給美國企業，否則將在美國遭到封殺。

不過，川普表態保護TikTok，曾在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示，「我希望美國在合資企業中擁50%所有權。」《金融時報》也形容，延遲對中國課徵關稅，似乎為TikTok協議提供討價還價的籌碼。

至於是否針對「所有」進口商品課徵關稅時，川普回應，「我們可能會。但我們還沒有對此做好準備。」他還說，希望透過關稅或更多能源出口，扭轉美國對歐盟的貿易逆差。

《路透社》形容，「關稅」就是川普就職日的主題。新任總統宣稱，隨著他的政府努力重建美國工業，此類措施將產生「大量」聯邦收入。川普說，將由新單位「外部稅務服務」（External Revenue Service）收取相關款項，「關稅將讓我們有錢得要命。這將把離開我們的企業帶回來。」