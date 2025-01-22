中國慘了！川普研擬「課徵10%關稅」：從2月起實施

▲美國總統川普於當地時間21日在白宮羅斯福廳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

川普政府正考慮對中國進口商品徵收10%的關稅，從2月1日起開始實施。同時，川普計畫對加拿大和墨西哥徵收高達25%的關稅，要求這兩國加強控制非法移民及芬太尼（Fentanyl）流入美國。此舉是川普政府重塑貿易政策的部分措施，可能導致全球貿易關係的緊張。

根據《路透社》、《CNBC》，川普在白宮對記者表示，基於中國向墨西哥和加拿大輸送芬太尼等毒品的問題，政府正討論對中國徵收10%關稅，表示研擬從2月1日起開始實施。他強調，這一措施將有助於打擊非法毒品流入美國的問題。

川普指出，對於墨西哥和加拿大，也將考慮在2月1日徵收25%的關稅，並要求這兩國採取強而有力的措施來打擊非法移民的流入。他強烈批評，加拿大在控制芬太尼和非法移民方面上表現不佳。

報導分析，此番言論延續了川普在第一任期內對貿易政策的強硬立場。他曾在當選總統時表示，會在上任首日就對外國進口商品徵收高額關稅，但最終並未全面實施所謂的普遍關稅。川普的這些措施，無論是針對中國或其他貿易夥伴，目的都是為了減少美國的貿易赤字並保護美國的就業和工業。

關於普遍關稅的計畫，川普表示這仍然是未來的可能選項，但目前並未準備立即實施。他在2016年總統競選期間提出過對所有進口商品徵收10%至20%的關稅，並強調此舉將保護美國國內勞動市場和製造業。

然而，專家警告，這些關稅可能會對通脹造成壓力，並可能對美國經濟增長產生負面影響。摩根士丹利的分析師指出，川普政府可能會逐步實施關稅，範圍和規模的調整可能會使這一過程更加複雜。

專家認為，川普此舉恐引發貿易戰，因為加拿大和墨西哥等國對美國徵收關稅後，可能會進行報復。加拿大總理杜魯道表示，將針對美國的任何新關稅作出反應，強調「一切都是有可能的」。

經濟學家也表示，貿易戰同樣也影響美國自身的經濟。提高加拿大的關稅可能會拉高美國的油價，進一步加劇通膨，恐將對美國汽油價格產生顯著影響。GasBuddy分析，對加拿大徵收關稅後，美國油價每加侖可能上漲30到70美分，進一步影響美國消費者的生活成本。