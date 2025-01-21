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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平「特別代表」出席川普就職儀式　韓正：願同美方一道

▲大陸國家副主席韓正會見美國當選副總統范斯。（圖／新華社）

▲大陸國家副主席韓正會見美國當選副總統范斯。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國家副主席韓正20日（當地時間）以習近平「特別代表」身分，出席美國總統川普的就職儀式。韓正會見了當選副總統范斯，還分別會見美國工商界代表、特斯拉公司執行長馬斯克、布魯金斯學會名譽主席桑頓等人。韓正表示，中方願同美方一道。

據《人民日報》報導，韓正會見范斯時表示，中方堅持元首外交的戰略引領，落實好習近平主席同川普總統達成的重要共識，推動中美關係穩定、健康、永續發展。

韓正指出，目前中美兩國都在努力實現各自發展目標和夢想，只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能夠相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展做出重要貢獻，經貿關係是雙方共同關心的重要議題，儘管中美有分歧摩擦，但兩國的共同利益與合作空間龐大，雙方可就此加強對話與協商。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普就職美國總統。（圖／路透）

范斯表示，川普總統日前同習近平主席通話，就兩國關係中的重要問題，進行了良好溝通，經貿關係對美中雙方都很重要，中國在國際事務中，發揮日益重要的影響，美方願與中國發展長久、富有成果的關係，並加強雙方在國際，和區域議題上的對話合作，共同促進世界和平穩定。

韓正會見美國工商界代表時表示，中美關係開好局、起好步，維持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待，「美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量，中國將堅定不移推動改革開放，持續改善優化營商環境。」

▲美國總統川普20日上任第一天簽署多項行政命令。（圖／路透）

▲美國總統川普20日上任第一天簽署多項行政命令。（圖／路透）

美國工商界代表表示，美中作為世界上最富有活力，和科技最發達的前兩大經濟體，理應開展互利合作，找到建設性和穩定的相處之道，「美工商界看好中國經濟前景和在華發展機遇，支持美中加強對話溝通，推動雙邊關係和經貿合作不斷向前發展。」

韓正會見馬斯克、桑頓時表示，「歡迎美國企業和各界抓住機遇，積極作為，共享中國發展的成果，促進中美經貿、人文等廣泛領域的交流合作，增進雙方民眾之間的了解和友誼，不斷改善和鞏固兩國關係的民意基礎。」

馬斯克、桑頓表示，美中經貿往來和人文交流合作具有重要意義，願繼續為此發揮積極作用。

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