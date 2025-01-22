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蛇年迎新春相招來過年　台電屏東區處贈春聯活動

▲台電屏東區營業處舉辦「銀蛇迎新春 揮毫贈春聯」活動 。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區營業處舉辦「銀蛇迎新春 揮毫贈春聯」活動 。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

為迎接農曆新年的到來，台電屏東區營業處今(22)日特別在營業廳外廣場舉辦「銀蛇迎新春 揮毫贈春聯」活動，邀請書法名家黃進益、黃珮寧及胡順展3位老師現場揮毫，並將春聯免費贈送給民眾，傳遞滿滿的年節祝福。

▲台電屏東區營業處舉辦「銀蛇迎新春 揮毫贈春聯」活動 。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區營業處舉辦「銀蛇迎新春 揮毫贈春聯」活動 。（圖／台電屏東區處提供）

今天早上，廣場上早早就聚滿了攜家帶眷的民眾，大家排著整齊的隊伍，期待著將象徵喜氣與吉祥的春聯帶回家。3位書法名家以各自的藝術造詣，將祝福化作墨香——有蒼勁有力的「新春如意」，也有溫潤柔美的「金蛇添彩」，每一幅春聯都充滿對新年的美好期許，讓接過春聯的民眾臉上洋溢著笑容。

「這不僅是一幅春聯，還是一份情感的連結和新年的希望。」一位現場的民眾感動地說，這份手寫的祝福讓她特別感受到人與人之間的溫暖。

台電屏東區處處長饒祐禎也在現場感謝鄉親的熱情參與，並藉此機會溫馨提醒：「春節期間用電需求增加，請務必注意安全用電，例如外出時記得關閉電器電源，確保家中的安全。」，同時鼓勵民眾多加利用「台灣電力APP」及電子帳單申辦業務及繳費，便利省時又減碳。最後他真摯地祝福大家：「願新的一年平安喜樂，蛇年大吉，幸福安康。」

台電屏東區處表示，這場有意義的活動，不僅讓民眾帶回春聯，也帶回了新年的喜悅與希望。也是台電對每一個家庭的守護與祝福，讓這個春節更加圓滿、美好。

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