獨／抗議補選連署嚴重不公平　蔡壁如辦公室要黃國昌「需請假黨主席」

▲蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如；今（22日）上午9時為連署首日，得達到300黨員支持，9時整剛開放連署，黃就在一分鐘內達標。但據了解，蔡壁如辦公室主任王明煒在黨代表群組質疑，此次連署「取消人數上限」違反公平原則，還認為黃國昌需要先請假黨主席。

民眾黨日前公告，黨主席補選時間訂於2月15日上午9時至下午4時止，以網路投票方式進行；而線上報名期間為1月14日上午9時開始至1月17日晚上6時截止。根據民眾黨規劃，1月22日至24日進行候選人線上連署，2月4日公開抽籤、2月6日公告選舉公報列出名單及政見，2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會，待15日選舉後，19日正式公告名單。

1月22日上午9時為開放黨員連署第一天，昨（21）日在各大小草群組就不斷傳出一張「幫阿北一起保護民眾黨，週三九點連署國昌」宣傳圖，而22日9時一到，據了解，黃國昌1分鐘就達成300人連署的戰績；截至9時30分，已有1922名黨員支持黃國昌，蔡壁如72人；到了上午10時43分，黃連署已達3441人、蔡壁如150人。

但面對系統未到300人就停止，連署人數能不斷往上攀升，據了解，蔡壁如辦公室主任王明煒在黨代表群組中，直接點名選舉決策委員會的主委林富男，認為此次連署過程發生嚴重不公平現象，深感遺憾並特此表達強烈抗議。

王明煒表示，在過去的連署過程中，網路黨主席連署一直都有明確的規範與人數上限（300人），然而此次連署卻完全取消了人數上限，並且透過各種系統進行動員，不僅違反了過往的公平原則，也導致整個過程變得毫無公信可言。

王明煒也質疑，如果這種情況繼續下去，黨內成員將無法信任選舉公正性，並對選舉決策委員會乃至於黨中央的中立性產生質疑，是否因為黃國昌為代理主席而導致此種不公平現象？

王明煒也提出3項要求，第一，調查本次連署是否符合公平、公正的程序規定，並公開相關結果給2位候選人；第二，制定並嚴格執行一套清晰的連署規範，確保未來每次連署皆具透明度並符合公平原則；第三，黨主席選舉要公平，是否國昌老師需請假，回歸集體領導，讓選舉公平。

▼蔡壁如辦公室主任在黨代表群組抗議，要黃國昌先請假黨主席。（圖／讀者提供）