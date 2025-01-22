蔡壁如稱「沒溝通到」才選黨主席　黃國昌：黨內溝通管道非常多

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如；被問到之前稱若黃國昌出來參選、自己就不會選，蔡壁如今（22）日稱，本來想先好好溝通，但黃國昌忙，所以另一種溝通方式就是報名。對此，黃國昌回應，每個黨員、黨公職溝通與交換意見管道非常多，對於每個黨員，都是用相同態度加以面對。

▲民眾黨代理黨主席黃國昌受訪。（圖／民眾黨提供）

黃國昌22日上午於民眾黨中央黨部開晨會，並於會後接受媒體訪問。針對蔡壁如稱參選原因是「沒跟黃國昌溝通到」，且希望能溝通2026選舉佈局及立委「兩年條款」？黃國昌表示，民眾黨其實是個大開大合的政黨，自己已經說過很多次，所有黨員、黨公職溝通跟交換意見的管道與平台非常非常多，「對每個黨員，我們都是相同態度來加以面對」。

黃國昌指出，至於2026年整個大選策略，恐怕也不是少數的1、2人自己就可以決定，2026整個大選策略需要經過黨內所有的同志，大家在一定時間、經過一個過程凝聚共識了以後，所共同形塑，「所以，嗯⋯我想這樣的回答應該算蠻清楚。」

另外，關於蔡壁如稱當選黨主席要推在野「大和解咖啡2.0」，與朝野對話、坐下來談？黃國昌回應，對於民眾黨來講，就是開大門走大路，從去年總統賴清德就職到國慶，即使民眾黨、前黨主席柯文哲遭遇到賴政府強烈無情的政治追殺，還是永遠把國家利益放在政黨利益之上，民眾黨8席立委在重要國家慶典也從來沒缺席過。

黃國昌認為，現在所謂的「和不和解」，關鍵根本就不是在民眾黨，是民進黨政府繼續想要用威權、獨裁的方式來撕裂社會、製造衝突，創造民進黨自己的政治利益，「我相信從賴清德到柯建銘，他們的言行都已經清楚展現出來了」。