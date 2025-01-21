被卓揆酸「白天刪預算、晚上讚外交部」　陳昭姿：以後誰敢稱讚？

▲民眾黨立委陳昭姿到第一資本體育館（Capital One Arena）的VIP包廂觀看川普就職典禮直播，並大力稱讚外交部，結果卻被行政院長卓榮泰酸「白天刪預算、晚上來稱讚」。（資料圖／陳昭姿國會辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

中央政府114年度總預算案今（21日）三讀通過，總計刪除2075億7425萬9000元，另凍結2600多億元；行政院長卓榮泰表示，有幾位立委進入轉播美國總統川普就職的第一資本體育場（Capital One Arena），「白天刪預算、晚上來稱讚（外交部）」。對此，代表民眾黨在台灣慶賀團的立委陳昭姿批評，這樣以後誰還敢稱讚你們？

針對卓榮泰今早稱，昨晚有幾位在野黨委員大力稱讚外交部，白天刪預算、晚上來稱讚，為什麼心中不會有不安等，陳昭姿於台灣時間21日晚間在臉書發文表示，該稱讚的就稱讚，該把關的預算還是要把關，這不就證明在野黨就事論事嗎？「卓榮泰這樣政治操作，以後做得好的部分，誰還敢稱讚你們？」

陳昭姿指出，難道行政院編預算，立法院只能照單全收嗎？總預算史上最高，就算刪、凍後還是史上最高，通過的金額明明比去年還高，執政黨卻還要恐嚇很多業務會停擺。

陳昭姿批評，去年審NCC人事案已經胡扯過「iphone16恐無法在台上市」，請問後來有誰買不到？現在又換扯iphone17不能上市、無法網路報稅及買車票、醫院會停擺，編造散播這種謠言不是笨就是壞。

「過去預算比較少時，這些業務有哪一個做不了？」陳昭姿說，民進黨過去8年完全執政，行政立法一把抓，為所欲為難以監督制衡。現在只不過是導正回民主國家應有的常態，就要呼天搶地、造謠哭窮，根本是巨嬰行為，「再次印證我說的，要讓當權者不好做事，他們才會願意好好做事」。