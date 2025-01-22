川普宣布砸16兆建設美國AI基建　OpenAI、軟銀、甲骨文聯合打造

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普21日宣布一項重磅計劃，由OpenAI、軟銀（SoftBank）及甲骨文（Oracle）共同組建名為「Stargate」的聯合企業，計畫在美國建設人工智慧（AI）基礎設施，總投資額高達5,000億美元（新台幣約16.3兆元）。

川普在白宮記者會上表示，此計畫旨在確保美國在AI基礎建設上的全球領先地位。川普說，「我們希望這些技術留在美國，因為中國及其他國家是我們的競爭對手。我們將透過緊急命令協助加速建設進程，確保供應充足的電力，讓企業可以更快、更容易地完成生產。」

出席記者會的軟銀執行長孫正義（Masayoshi Son）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）和甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）共同宣布，Stargate計畫將在未來4年內投資5,000億美元，並創造超過10萬個美國就業機會。

艾利森表示，該計畫的第一步是建設10座數據中心，目前已在德州開工，未來將陸續擴展至其他州。消息人士透露，德州的項目只是第一步，將成為整個聯合企業基礎設施建設的核心。

艾利森強調，「人工智慧對每一個美國人都具有極大的潛力，這是未來技術的關鍵。」

阿特曼表示，該計畫的另一大目標是應用AI技術於醫療領域。他說，「隨著技術的進步，我們相信疾病將以前所未有的速度被治癒。」川普補充說，這項計畫將為醫療創新帶來「革命性突破」。

目前除了上述三家企業外，尚未公布其他潛在投資者的具體資訊。然而，三位執行長一致認為，這將是本時代最重要的項目之一，未來有望吸引更多頂級投資者參與。

川普最後表示：「Stargate將讓美國在AI競賽中領先全球，我們會全力支持這個改變未來的計畫。」