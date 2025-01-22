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川普上任民調僅47％　低於歷任總統

▲川普第二個總統任期的就職典禮。（圖／路透社）

▲川普展開第二個總統任期。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普本周重返白宮，根據路透社／易普索（Ipsos）進行的民調顯示，47%的美國民眾對其任職表現表示支持，顯示出美國社會在這位共和黨領袖11月勝選後，依然存在嚴重的分裂。

這項為期2天的調查於川普本周一（15日）就職後立即展開，結果顯示其支持率高於他2017至2021年首任期內的大部分時間。然而，民調也指出，部分政策舉措已引發不滿。

在針對是否應赦免所有於2021年1月6日美國國會大廈暴動中被定罪的人的調查中，58%的受訪者表示反對，僅有29%的受訪者支持川普對司法系統「政治化」問題的處理。川普曾指控其前任拜登利用司法系統阻止其重返政壇，並暗示可能動用司法機構向政治對手尋求報復，這一說法引發部分民眾擔憂。

在其他政策領域，川普的表現獲得更多認可。46%的受訪者對其處理移民問題的方式表示滿意，而移民議題亦被認為是許多美國人希望新政府優先處理的首要議題之一。

政治分析家Jacob Rubashkin表示，川普的支持率雖有所回升，但相較歷史標準依然偏低。美國總統通常在新任期開始時支持率超過50%，但川普未能達到這一標準，顯示其執政之路挑戰重重。

這份民調突顯出川普回歸後面臨的機遇與挑戰，如何化解分歧並推進其政策將成為他接下來的最大考驗。

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