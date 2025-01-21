喪禮蘭花也敢偷！無良店家被逮詭辯：租賃回收　他曝真相打臉

▲花店員工在喪禮結束後，誆稱蘭花是租賃的需回收，結果被家屬識破謊言報警。（圖／翻攝爆料公社二社）

圖文／CTWANT

高雄某間知名會館日前被爆出偷竊喪禮蘭花，甚至謊稱「花是租賃的需要回收」！一名男子在替阿嬤後事舉辦結束後，有花店人員私自將現場的4盆蘭花搬走，當事人見狀立即上前質問，並表示其中2盆是堂弟從國外請親友代訂的，對方這才啞口無言，氣得男子直呼「這就是赤裸裸的無本生意，完全不道德！」並通報警方處理。

一名網友在爆料公社二社臉書發文，內容指出高雄知名會在替阿嬤舉辦告別式後，眾人準備整理會場，但神主牌還未請出，卻有花店人員將現場4盆蘭花搬上車，原PO立刻上前質問，豈料對方竟誆稱蘭花是租賃的需要回收，但通常喪禮租賃花都是花籃或花架，蘭花則基本上是購買的。

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網友指出，其中有2盆是堂弟因無法從美國回來，拜託台灣親友代訂的，所以顏色與其他花種完全不同，謊言被識破後，氣得原PO怒批「這就是赤裸裸的無本生意，完全不道德」，同時通報警方處理，警方受理後也證實蘭花非租賃，且是親友購買致送。

網友說明，喪禮會館的工作人員前來協助後，也表示花店人員每次來搬花的行為都很可疑，但礙於未有實質證據，所幸此次逮個正著，當場戳破現行犯的謊言，花店藉口用租賃掩蓋偷竊，甚至可能長期靠此方式牟取暴利的行為相當不可取，網友也因此提醒大家留意並致謝警方處理。

貼文曝光後引發大批網友熱議，紛紛痛批「麻煩直接公佈黑心無良花店名稱」、「無良商家」、「太垃圾了」、「這種東西也敢偷」，但也有部分網友坦言此情況在殯葬業很正常，且大部分都在殯儀館發生，1束花換個牌子即可再轉售。

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