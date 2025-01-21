加拿大驚現24殘肢「還穿跑鞋」　疑有邪教殺人儀式！驗屍官回應了

▲加拿大加比奧拉島不時驚見人腳殘肢，當地民眾懷疑，死者被黑幫殺害或是邪教組織舉行殺人儀式。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

加拿大卑詩省加比奧拉島（Gabriola Island）驚見人類殘肢，這是卑詩省(British Columbia)從2007年起拾獲20多隻人腳，而且共通點就是腳上都套著運動鞋，當地民眾懷疑，死者被黑幫殺害或是邪教組織舉行殺人儀式，另外也有人認為，這是跟2004年的海嘯與其他天災人禍有關。

根據太陽報報導，2007 年8 月，蜜雪兒(Michelle Geris) 和她的丈夫喬治(George Baugh) 從溫哥華到島上度週末，這對夫妻悠閒走在道上欣賞美麗的風景時，意外發現了殘肢，「我們決定走這條穿過一些房屋的美麗小徑，突然，我的眼角餘光看到一棵樹幹附近有一隻鞋，」她回憶道。

奇怪的是，這並非當地警方接獲類類似的消息，在這之後，2018年，一名男子日前在加比奧拉島的海灘上散步，竟然發現一隻穿著登山鞋斷掉的人腳卡在木頭堆中，除了在加比奧拉島，2017年12月，另有一名男子則是在溫哥華島遛狗未料寵物狗竟發現殘肢，男子見到左腿的腓骨與脛骨套在白色襪子中，經由鑑識人員鑑定，這隻腳的主人是一名來自美國華盛頓州的79歲男子，他失蹤後就被人發現死亡。

根據報導，從2007年到目前，在這省分已撿獲約24隻殘肢，這一連串的殘肢事件，再加上死者都穿著鞋子，讓外界不禁聯想是否與連環殺人案，或是特定犯罪集團有關，但也有人認為這與海嘯、自然災害、飛機與船隻出事有關聯，或著是邪教組織舉行殺人儀式。

對此，當地政府指出，根據鑑定報告，大部分殘肢皆無明顯外力造成的傷口，驗屍官推斷不是輕生就是意外身亡，且雙腳都是在遺體腐爛的過程中自然分開，排除謀殺；另據當地驗屍官辦公室的成員麥克林托克（Barb McLintock）甚表示，不排除是有人惡作劇，把狗的腳骨放進鞋中，再放置於海灘，「有人還使用雞骨頭」。

麥克林托克指出，這些跑鞋都由輕量但耐用的材質所製成，可以保護腳部免於分解，又能浮動到岸邊。目前，警方持續當地法醫鑑定機構和驗屍官合作，確認最新遺體的身分。

▼加拿大加比奧拉島不時驚見人腳殘肢，當地民眾懷疑，死者被黑幫殺害或是邪教組織舉行殺人儀式。（圖／翻攝自X）

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