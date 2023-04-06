新竹市長高虹安上任百天　穩健施政打造「安居科技城」

▲高虹安上任100天，向市民報告，未來將穩健施政打造「安居科技城」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安上任就職屆滿100天，已逐步落實多項政見，並陸續規劃政策方針，基於政府有責任要向市民說明的原則，今（6）日召開「上任100天，向市民報告」之活動記者會，高虹安與市府團隊向市民報告施政初步成果及年度規劃，逐步兌現對市民的承諾；此外，她更擘畫新竹市的城市藍圖，宣示要以「友善、永續、創新、智慧、夥伴」的五大核心價值，透過「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、永續宜居、健康安心、幸福友善、美感新竹」等城市治理的十大施政策略，以穩健有計畫的步伐來打造新竹市成為「安居科技城」，邁向「新竹UPgrade、風頂世界」的城市願景。

高虹安今日繳出上任後第一張施政成績單，「100天說真的不長，很短，有好多事情要做！」她首先感謝新竹市45萬市民給予的肯定及支持，自上任後每天與市府團隊日以繼夜、加緊腳步努力實現對市民的承諾，從交通改善、區域共好、多元教育、老幼照顧、產業創新、智慧治理，一項又一項的政策推動，都是為了理想中美好的新竹市。高市長說，即使有了一些初步的成果，但市府絲毫不敢懈怠，將持續帶領全體市府同仁，奮鬥未來每一個一百天，盼為市民打造更好的城市生活。

高虹安盤點上任後20大施政成果，包含解決慈雲路廊交通困境，決定優先開通慈濟路及關新路延伸段銜接，力拼年底通車；推動先導公車計畫，尖峰班距40分鐘縮短班距至20分鐘，並將優先使用電動公車；YouBike2.0將於112年6月前完成30處新站點；推動關埔空橋生活圈計畫，第一期將跨越慈雲路、埔頂三路交叉口四處社區，力拚112年底順利發包開工；全面檢視新竹市的學區劃分、總量管制修法，研擬居住事實查核，也啟動建功高中擴校的計畫；創辦「安心通學專車」，現在已完成草案，目前正研議司機的相關配套及進行搭乘意願調查；頂埔國小全新通學步道於112年2月完工，西門及關東國小也完成規劃設計準備開工，啟動汀甫圳第十四支線簡易通學路計畫。

接著她再報告凍卵補助，只要是在112年1月1日前設籍且滿一年，本市25-40歲女性都有AMH抽血檢驗、凍卵療程及凍卵管理費的補助，這項政策預計5月施行；並放寬好孕專車搭乘限制，讓使用率提高，自112年4月1日起設籍本市的孕婦媽咪們都能使用；開辦平日夜間及假日臨托服務，婦女館開辦平日最晚可至8點以及例假日的臨托服務，延長服務時間；正式拍板本市代理教師一年的完整聘期；敬老愛心卡今年將可至農會消費、搭乘國道客運、並於113年使用在示範性藥局，也放寬補助條件讓長者裝置全口活動假牙，每位補助最高6萬元；修正新竹市青年事務委員會設置要點，增加委員人數及放寬資格，為了減輕青年的負擔，也擴大青年租屋補貼每年達6,000元；中央好不容易提高天花板，新市府團隊立即反應提升警消人員超勤加班費至19,000元，新竹市也是全台灣非六都第一個執行的縣市。

高虹安指出，為了友善毛小孩，市府也新增1959動物保護專線窗口，近期將推動新建寵物公園，四年內以一區一寵物公園為目標；此外，新竹市的公共建設刻不容緩，也須兼顧設施的安全性，例如新竹棒球場需要全面檢測，後續依專業評估，盡速改善，盼望再次重啟新竹市立棒球場；辦理有效的活動是刺激消費的強心針，例如重啟年貨大街、火車站前廣場直播「2023 WBC世界棒球經典賽」、辦理2023新竹過好年，以及2023新竹公園櫻花季等；市府也與農產運銷公司提出六大措施改善果菜市場，優化環境；為了維護環境品質，市府建立全市即時空氣品質監測系統，電動機車汰舊換購也擴大補助，最高可補助4萬7,300元；新竹市跟新竹縣今年「成立新竹縣市整合溝通平台」，並簽署合作備忘錄MOU，新竹市今年也正式加入「中台灣區域治理平台」，不分黨派擴大區域治理量能。

除了報告100天的施政初步成果，她更提出城市治理的十大施政策略，包含「老幼共好」：0-6歲市府養、長輩安老、身障照顧；「新竹好學」：校園環境改造、均衡學區、保障師生權益、適性教學；「產業創新」：舊城商圈再生、市場改造、產業升級計畫等；「交通暢行」：智慧交通、園區交通改善等；「青年活力」：青創就業、產業實習、國際交流；「智慧治理」：數位市民、智慧服務、公民參與；「永續宜居」：環境監測、都市更新、社會住宅等；「健康安心」：治安、食安、校安、工程檢核；「幸福友善」：動物保護、行人友善、多元族群及弱勢照顧；「美感新竹」：文資保存、藝文活動、觀光行銷等。

市府表示，各項政策皆已列入施政規劃，將在既有的成果基礎上繼續執行，市府團隊未來也持續以「勤懇務實」的施政理念，戮力推動各項市政建設，讓城市更好、市民有感，打造一座屬於新竹市民的「安居科技城」。