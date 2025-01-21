天九牌賭場藏民宅！過年前慘被抄　桃園警電鋸破門逮70賭客

▲桃園市警局督察室、平鎮警方會同霹靂小組19日凌晨在平鎮區某處民宅經營職業賭場，霹靂小組人員持電鋸鋸開鐵門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，桃園市警察局日前接獲情資指稱，平鎮區某民宅疑似經營職業賭場，經警方多日蒐證觀察確認後，19日凌晨調集市警局保安大隊霹靂小組與平鎮警方持桃園地院核發搜索票破門攻堅，現場查獲天九牌賭具、籌碼、賭資與抽頭金29萬餘元等證物，現場負責人與賭客在內共70人，警方偵訊後依賭博罪嫌將負責人移送桃檢偵辦，其餘69名賭客則依違反社維法裁處。

▲桃園市警局督察室、平鎮警方會同霹靂小組19日凌晨在平鎮區某處民宅查獲大型職業賭場，現場查扣天九牌賭具與賭資等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局指出，市警局督察室根據檢舉情資，經多日蒐證後掌握明確事證，於19日凌晨零時37分許調集市警局保大隊霹靂小組與平鎮警分局數十名警力，持桃園地院核發搜索票在平鎮區某處民宅查緝，警方在現場發現鐵門深鎖，但屋內卻傳出聲響，霹靂小組持電鋸鋸開鐵門攻堅，一舉查獲劉姓負責人與69名賭客。

▲桃園市警方19日凌晨在平鎮區某處民宅查獲經營職業賭場，現場查扣近30萬元賭資，警方在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案人員現場起出查扣天九牌賭具、籌碼1244張、賭資及抽頭金共計29萬8800元與監視器、點鈔機等證物。警方偵訊後將天九牌賭場劉姓負責人依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，現場69名賭客則由平鎮警分局依違反社會秩序維護法裁處。

桃園市警局表示，賭博易讓民眾沉迷，亦可能導致傾家蕩產，衍生之問題亦容易衍生治安事件，警方呼籲民眾如發現有賭博不法情事，可向警察機關提出檢舉，警方將持續掃蕩，以確保民眾生命財產安全。