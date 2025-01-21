　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天九牌賭場藏民宅！過年前慘被抄　桃園警電鋸破門逮70賭客

▲桃園市警局督察室、平鎮警方會同霹靂小組19日凌晨在平鎮區某處民宅經營職業賭場，霹靂小組人員持電鋸鋸開鐵門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局督察室、平鎮警方會同霹靂小組19日凌晨在平鎮區某處民宅經營職業賭場，霹靂小組人員持電鋸鋸開鐵門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，桃園市警察局日前接獲情資指稱，平鎮區某民宅疑似經營職業賭場，經警方多日蒐證觀察確認後，19日凌晨調集市警局保安大隊霹靂小組與平鎮警方持桃園地院核發搜索票破門攻堅，現場查獲天九牌賭具、籌碼、賭資與抽頭金29萬餘元等證物，現場負責人與賭客在內共70人，警方偵訊後依賭博罪嫌將負責人移送桃檢偵辦，其餘69名賭客則依違反社維法裁處。

▲桃園市警局督察室、平鎮警方會同霹靂小組19日凌晨在平鎮區某處民宅查獲大型職業賭場，現場查扣天九牌賭具與賭資等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局督察室、平鎮警方會同霹靂小組19日凌晨在平鎮區某處民宅查獲大型職業賭場，現場查扣天九牌賭具與賭資等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局指出，市警局督察室根據檢舉情資，經多日蒐證後掌握明確事證，於19日凌晨零時37分許調集市警局保大隊霹靂小組與平鎮警分局數十名警力，持桃園地院核發搜索票在平鎮區某處民宅查緝，警方在現場發現鐵門深鎖，但屋內卻傳出聲響，霹靂小組持電鋸鋸開鐵門攻堅，一舉查獲劉姓負責人與69名賭客。

▲桃園市警方19日凌晨在平鎮區某處民宅查獲經營職業賭場，現場查扣近30萬元賭資，警方在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警方19日凌晨在平鎮區某處民宅查獲經營職業賭場，現場查扣近30萬元賭資，警方在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案人員現場起出查扣天九牌賭具、籌碼1244張、賭資及抽頭金共計29萬8800元與監視器、點鈔機等證物。警方偵訊後將天九牌賭場劉姓負責人依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，現場69名賭客則由平鎮警分局依違反社會秩序維護法裁處。
桃園市警局表示，賭博易讓民眾沉迷，亦可能導致傾家蕩產，衍生之問題亦容易衍生治安事件，警方呼籲民眾如發現有賭博不法情事，可向警察機關提出檢舉，警方將持續掃蕩，以確保民眾生命財產安全。

  【更多新聞】

林立打嘴砲遭逼討250封口費　恐嚇男身分曝...警火速約談送辦

►色男第1次邀少女出遊就性侵！吃早餐又摸大腿　她報警提告

3歲童褲沾大便！狠心繼父「愛心小手」狂打　抓頭撞地險喪命

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／初判原因曝！女士官長當同僚面遭捲入頭部重創亡
雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候
網購打錯1個字！他下班從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨：太值得
總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆　「與去年大致相符」非
開心擺拍悲劇！黑絲女遊十分…慘被火車撞噴捲鐵軌
96%業務費遭砍　監察院指柯文哲3大案難以續查
想出國換護照要搶快！　預算被砍估短缺20萬本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

初判原因曝！女士官長疑太靠近進氣口　當同僚面遭捲入頭部重創亡

快訊／高雄愛河驚傳民眾落水！男子被救起無呼吸心跳送醫

北市統領大樓賭場設局乾洗　賭客遭毆逼下跪賠30萬！警逮13人

蛇米攏不驚！士林警春節維安三大主軸升級　守護民眾迎新年

吵架後竟潑鹽酸洩憤！害老公左眼失明　桃園狠婦被起訴

台中警過年大執法15天　治安場所、周邊道路擴大臨檢

天九牌賭場藏民宅！過年前慘被抄　桃園警電鋸破門逮70賭客

開心擺拍下秒悲劇畫面曝！黑絲女遊十分…慘被火車撞噴捲鐵軌

快訊／嘉義小貨車與雙載機車碰撞！　36歲媽與2月嬰雙亡

北投警春節維安啟動！首日掃蕩治安熱點　查獲通緝犯和毒蟲

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

初判原因曝！女士官長疑太靠近進氣口　當同僚面遭捲入頭部重創亡

快訊／高雄愛河驚傳民眾落水！男子被救起無呼吸心跳送醫

北市統領大樓賭場設局乾洗　賭客遭毆逼下跪賠30萬！警逮13人

蛇米攏不驚！士林警春節維安三大主軸升級　守護民眾迎新年

吵架後竟潑鹽酸洩憤！害老公左眼失明　桃園狠婦被起訴

台中警過年大執法15天　治安場所、周邊道路擴大臨檢

天九牌賭場藏民宅！過年前慘被抄　桃園警電鋸破門逮70賭客

開心擺拍下秒悲劇畫面曝！黑絲女遊十分…慘被火車撞噴捲鐵軌

快訊／嘉義小貨車與雙載機車碰撞！　36歲媽與2月嬰雙亡

北投警春節維安啟動！首日掃蕩治安熱點　查獲通緝犯和毒蟲

陸專家：中美開局好　但可引致摩擦因素仍多

前美女主播控遭性騷！　被逼親吻摸身體「等他滿足才會放過我」

初判原因曝！女士官長疑太靠近進氣口　當同僚面遭捲入頭部重創亡

屬蛇春節免費遊兒童新樂園、天文館　動物園發限量造型紅包

婚後生2子又買房「月燒10萬養家」變月光族　他崩潰！網：先苦後甘

AKMU李燦赫愛上女偶像分手了　2年前爆緋聞「低調未認」悄悄情斷

監察院：柯文哲政治獻金案調查到收尾階段　預算大砍影響結案

工友打造「台灣尚勇」草皮畫！蔡其昌曝空拍圖　1.3萬人讚爆

流感潛伏1恐怖併發症！醫示警：錯過黃金72小時「恐眼歪嘴斜」

快訊／高雄愛河驚傳民眾落水！男子被救起無呼吸心跳送醫

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

社會熱門新聞

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

獨／6.4強震！承億酒店24F「空中海嘯」晃爆

即／清泉崗基地意外！士官長遭「戰機進氣口吸入」搶救中

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

即／女士官長遭吸入IDF進氣口亡！母癱坐輪椅痛哭

即／台南醫院地下室空調馬達起火冒濃煙　緊急疏散51人

彰化「大衛雕像」地震砸地變碎片　畫面曝

彰化300多名國中生遇大地震　連夜紮營今提前返家

神準科技出錯貨損失百萬　竟是作業員惡搞

更多熱門

相關新聞

桃園警局明年添購100部158CC巡邏機車

桃園警局明年添購100部158CC巡邏機車

桃園市警局為維護第一線員警執勤安全，今年度編列新台幣5940萬元預算，添購警用機車208輛、大型重型機車2輛與警用汽車35輛，今年驗收交車後分配予各分局、各警察大隊使用，讓員警在緝捕嫌犯或巡邏維安時都更有效率，使用至今已逾半年，由於頗受員警好評，市警局決定明年度再添購高性能排氣量158CC巡邏機車100輛，以確保員警執勤安全並提升效能。

槍毒男藏摩鐵被警突襲　身旁全裸妹嚇傻

槍毒男藏摩鐵被警突襲　身旁全裸妹嚇傻

家具行旁藏天九牌賭場　霹靂小組逮71人

家具行旁藏天九牌賭場　霹靂小組逮71人

桃園民宅藏賭場！霹靂小組攻堅逮41賭客

桃園民宅藏賭場！霹靂小組攻堅逮41賭客

台南大叔沒開大燈騎車遭攔查　被搜出大量毒品

台南大叔沒開大燈騎車遭攔查　被搜出大量毒品

關鍵字：

桃市警局霹靂小組破門攻堅天九牌職業賭場賭資30萬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面