3歲童褲沾大便！狠心繼父「愛心小手」狂打　抓頭撞地險喪命

▲桃園市吳姓男子去年不滿3歲繼子大便在褲子上，竟以愛心小手或徒手毆打教訓，導致男童硬腦膜下出血等傷勢失去意識，送醫急救才救回一命。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子是3歲男童之繼父，去年6月間帶著3歲男童到其工作的超商方便照顧，發現男童大便在褲子裡竟失控持「愛心小手」暴打，還抓起男童頭髮踹至地面，導致臉部與身體多處受傷，後經生母察覺昏迷急忙送急救才救回一命；桃園地檢署調查時，吳坦承毆打男童，但否認凌虐，檢方偵結依家暴殺人未遂罪嫌將吳男起訴。

檢警調查，24歲的吳姓男子與女子結婚住在桃園市龍潭區，女子還帶有3歲兒子，吳男自去年3月起，擔負照顧繼子男童之責任，平日在龍潭區某超工作時會帶著3歲繼子便於照顧。去年6月26日深夜近12時許，男童在超商內大便在褲子上，吳男察覺後突然失控，硬拉男童頭髮並踹擊至地面，導致男童面部與雙膝撞擊地板，吳男還朝男童身上猛踹至少4次還徒手毆打。

同日吳男下班後，將男童帶回龍潭住處浴室清洗時，吳男斥責男童，但男童仍不承認在褲子上大便，吳男又抓狂持「愛心小手」朝男童臀部與身體等處暴打，還將男童推倒在地板上，男童身母後見男童昏迷失去意識，趕緊送往國軍桃園總醫院急救，再轉院至林口長庚醫院，男童有硬腦膜下出血、肝臟與脾臟損傷、左側眼眶骨折、右側鎖骨骨折及身體多處新舊傷痕，男童急救後救回一命。

檢警另還查出，吳男自去年4月14日晚間8時許，也因情緒失控在超商內持棍棒毆打男童，導致男童腳部紅腫、鼻側流血等傷勢；桃檢調查時，吳男坦承有管教男童，但否認有凌虐與加害男童之事實，檢方偵結依家庭暴力罪之殺人未遂罪嫌將吳男起訴，吳目前仍被收押中。