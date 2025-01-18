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色男第1次邀少女出遊就性侵！吃早餐又摸大腿　她報警提告

▲桃園市林姓男子於前年11月認識未滿16歲少女，邀約出遊卻在車上搞車震，翌日清晨在早餐店卻乘機摸大腿與下體猥褻，少女不忍報警提告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子於前年11月認識未滿16歲少女，邀約出遊卻在車上搞車震，翌日清晨在早餐店卻乘機摸大腿與下體猥褻，少女不忍報警提告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子前年11月在網路上認識未滿16歲少女，第一次邀少女出遊時，趁2人車上獨處時搞車震，翌日清晨在早餐店再度乘機摸少女大腿與下體，少女事後不忍報警提告；桃園地院審理時，被告雖坦承與少年發生性行為但否認強制性交，法官審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒刑1年6月；又犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻罪，處有期徒刑6月，全案還可上訴。

檢警調查，24歲的林姓男子於2023年11月間，透過網路認識未滿16歲的少女，隨即邀約少女出遊獲得同意，林男開車搭載少女出遊，當天傍晚6時許，2人在桃園區某處巷內車上，林男趁僅2人獨處時以手指性侵得逞，少女當下並未拒絕。

翌日清晨6時許，林男與少年在桃園區某早餐店內吃早餐，林男又忍不住對少女上下其手，先撫摸少女大腿再摸其下體猥褻得逞，事後少女因徹夜未回家被家長逼問才透露上情，少女父親憤而帶著女兒報警提告；桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌將林男起訴。

桃園地院審理時，被告林男於警詢及檢方複訊時坦白承認犯行，但否認有強制性交之事實，與證人即告訴人少女於警詢與檢方訊問時之證述相符，並有現場照片、對話紀錄與被告自白與事實相符，犯行堪以認定。

法官審酌，被告為滿足一己私欲，與14歲以上未滿16歲之告訴人少女為性交，影響被害人身心健全發展；惟被告犯後雖坦承犯行，但未與告訴人少女及其父成立和解，賠償告訴人損失，法官審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒刑1年6月；又犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，全案仍可上訴。

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