基層喊讚！桃園警局明年添購100部158CC巡邏機車　執勤更機動

▲桃園市警局為強化員警執勤安全，今年採購100輛158CC高性能巡邏機車，因頗受基層員警好評，市警局計畫明年再添購100輛高性能機車。（圖／桃園市警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局為維護第一線員警執勤安全，今年度編列新台幣5940萬元預算，添購警用機車208輛、大型重型機車2輛與警用汽車35輛，今年驗收交車後分配予各分局、各警察大隊使用，讓員警在緝捕嫌犯或巡邏維安時都更有效率，使用至今已逾半年，由於頗受員警好評，市警局決定明年度再添購高性能排氣量158CC巡邏機車100輛，以確保員警執勤安全並提升效能。

桃園市警局表示，今年特別採購高性能排氣量158CC巡邏機車100輛，其馬力、扭力、瞬間加速爆發力較舊有150CC普通重型機車強上許多，適合第一線員警實施攔截圍捕或趕赴現場支援等勤務，不但能縮短到場時間，且安全裝置搭載TCS循跡防滑系統、BOSCH ABS系統，可提高騎乘安全性，同時還採用中置單槍避震器，過彎時讓車身更加穩定，還可降低事故風險，能有效保護員警執勤安全。

▲桃園市警局今年採購158CC高性能巡邏機車，備受基層員警好評。（圖／桃園市警局提供）

市警局指出，今年驗收交車後分配桃園市各分局、警察大隊使用，自配發後各單位使用已近半年，第一線員警執行勤務時之騎乘經驗後備受好評，市警局決定於明年度再採購100輛高性能158CC巡邏機車，以充實基層員警查緝能量，並依轄區特性及員警執勤需求，同步採購排氣量150CC警用機車102輛搭配使用，以確保員警執勤安全並有效提升效能，帶給桃園市民更好治安保障，共同守護桃園治安環境。