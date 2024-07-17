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社會 社會焦點 保障人權

「魔鬼終結者」栽了！槍毒男藏摩鐵被警突襲　身旁全裸妹嚇傻

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警局刑警察大隊追查一件槍砲案時，發現劉姓嫌犯不僅涉嫌持有槍械，還持有大量安非他命毒品，日前與友軍到屏東抓人，先由10名霹靂小組成員破門進入，跟賣淫女激戰一晚的劉嫌毫無防備，被叫醒之後看到警察站整排，當場傻眼。警方在他的住處中還找到一把罕見霰彈槍，據了解，這把槍是美制雷明登870霰彈槍的短管版，是電影《魔鬼終結者》中阿諾所使用的致命槍械。

▲霹靂小組成員強行攻堅汽車旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲霹靂小組成員強行攻堅汽車旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

專案小組經過多日的跟蹤與蒐證，10日18時許見時機成熟，持搜索票和拘票前往劉嫌（42歲）藏匿的屏東市大豐路一間汽車旅館，劉嫌在睡夢中，沒有反抗，只得雙手高舉配合警方，而旁邊被他叫來的賣淫女子，衣服還來不及穿，被整個大陣仗給嚇到。警方成功拘捕劉嫌，隨後又前往高雄市鳳山區建國路二段的藏匿地點進行搜索。

▲霹靂小組成員強行攻堅汽車旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲霹靂小組成員強行攻堅汽車旅館，劉姓男子在床上被驚醒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲霹靂小組成員強行攻堅汽車旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美制Remington Model 870(雷明登870)霰彈槍的短管版 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在搜索過程中，警方共查獲霰彈長槍1支、霰彈9顆、空氣槍3支、鎮暴槍1支、鋼珠1盒、CO2氣瓶1盒、大水雷鞭炮1批、毒品安非他命115公克、分裝夾鏈袋1批、電子磅秤1台、毒品施用器具2組、手機2支等證物。警方已將劉嫌依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例等罪，移送高雄地檢署偵辦。

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