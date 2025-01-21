林立打嘴砲遭逼討250封口費　恐嚇男身分曝...警火速約談送辦

▲林立捲入桃色糾紛。（圖／記者李毓康攝）

記者沈繼昌／桃園報導

去年在世界棒球12強中為台灣贏得首次金牌榮銜國手林立最近捲入桃色風波，女球迷男友私下與林立見面，並示意應拿出誠意解決，並暗示以250萬元解決，因雙方協商破裂，林立於上月到平鎮警分局報案處理；平鎮警受理報案後已約談女球迷何姓男友，並將全案依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據週刊指出，這起桃色風波源於去年世界棒球12強比賽期間，中華隊主力球員林立與女球迷之間透過通訊軟體對話有提到「妳是有要來喔」、「拐我去飯店」、「哈哈妳在那邊，會腿軟的」等字眼，引起女球迷何姓男友質疑，事後雙方在北市某咖啡店見面，對方僅看了桌上的咖啡跟蛋糕，並說：「這樣250。」雖然沒有明說是250元抑或是250萬，但雙方談判因此破局，林立於上月9日向平鎮警方報案，對男方提告恐嚇。

▲平鎮警方上月接獲林立報案後，已約談何姓男子到案說明，上週已將全案依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

對此，平鎮警方今（21）日透露，警方確實曾受理林立報案，並約談何姓男子到案說明，釐清相關事證，平鎮警分局偵查隊偵訊後已依恐嚇罪嫌於上週二（14）日函送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署表示，截至今天上午為止尚未收到警方函送偵辦卷證，若收到將著手分案調查。