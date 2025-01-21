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讓春節連假交通順暢無阻　東港警分局祭疏導措施

▲東港警分局春節連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局春節連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應1月25日至2月2日為期9天春節假期，及東港鎮公所也舉辦「東港好鎮春節年街活動」，預期旅遊及返鄉民眾增多，為使遊客交通順暢，東港警分局期前縝密規劃交通疏導工作，以達成「交通順，平安行」，讓民眾有順暢的春節連續假期。

▲東港警分局春節連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局規劃交通疏導措施：

1、前往東琉碼頭及華僑市場，使用漁會魚市場停車場(規劃兩車道收費入場)、中山路立體停車場及鹽埔漁港停車場，警方將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制。

2、臺1線、臺17線公路，預估連假前兩天以南下車潮為主，建議用路人利用屏189線作為替代道路，並派員在場加強交通疏導。

而2月1、2日午後起北上車潮將逐漸湧現，北上車輛行經臺1線左轉187乙線勝利路時，行駛中外兩車道至南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，另可直行臺1線往崁頂交流道接國道3號北上，警方於該路口加強交通疏導，並建議用路人利用臺17線國3林邊交流道北上或屏189線作為替代道路。

東港警分局長高志正提醒用路人，出遊時請隨時收聽警廣及注意沿線CMS電子看板，亦可利用「屏東GO好玩APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，觀光景點突發壅塞，實施交通管制措施，敬請配合員警、義交指揮疏導循序前進，以維護行車安全及順暢。

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