　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

8年不間斷　台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

▲台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處合作多年，今更連結燦坤3C崇德店與藝術家翁銘宏教授，攜手響應「平安紅包」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處合作多年，今更連結燦坤3C崇德店與藝術家翁銘宏教授，攜手響應「平安紅包」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處合作多年，今更連結燦坤3C崇德店與藝術家翁銘宏教授，攜手響應「平安紅包」活動，透過義賣春聯與原鄉蔬菜箱，募集善款為弱勢家庭送上新春的溫暖。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，醫院已連續8年與台灣世界展望會合作推動紅包傳愛活動，希望透過這樣的公益行動，能夠幫助更多有需要的家庭。今年特別感謝燦坤3C崇德店和翁銘宏教授的一起響應。他說：「每一份善款與愛心，都是對弱勢族群的支持與陪伴，也希望能引起更多人關注社會中需要幫助的角落。」

▲台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處合作多年，今更連結燦坤3C崇德店與藝術家翁銘宏教授，攜手響應「平安紅包」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

展望會南區辦事處黃美珍主任表示，感謝台南市立醫院多年來對活動的支持，還協助連結更多愛心的資源挹注。今日凌晨地震造成台南山區不少災損，這兩天的部分募款所得，也會緊急支應受震災影響的家庭。去年台南地區受助孩童逾2500位，這不僅代表一群受扶助的孩子，更象徵社會上無數人的愛與支持，以及家庭未來的希望。此外，這次推出原鄉蔬菜箱活動，希望每一份支持的愛心不僅能幫助部落媽媽們穩定收入，也讓部落家庭有力量面對生活挑戰。謝謝大家熱情響應，一起守護弱勢孩童與部落家庭。

燦坤3C南區區經理林聖庭表示，這是第2年與醫院一起響應公益活動，提供專案商品來感謝醫護照顧民眾健康的辛勞。同時，也提供現煮咖啡，鼓勵民眾進行小額捐款。翁銘宏教授以創意春聯響應公益活動，他的創作融入了蛇年的圖案，包括經典版和Q版，希望提高民眾的購買意願，並將所得全數捐贈給展望會作為平安紅包的善款。

公益活動20、21日連續2天於醫院大廳舉辦，希望集結眾人愛心，為弱勢孩童與原鄉部落募集平安紅包，讓他們更有力量邁向新年度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／謝淑薇「罕見摔拍」3盤挺進澳網4強
快訊／空軍地勤士官長遭「吸入戰機進氣口」！
快訊／台南醫院火警！　緊急疏散51人
嘉義凌晨多處「冒白光」　氣象署：與地震無太大關係
痛批NONO「根本不是人」！被害化妝師現身喊話法官：送他進去
川普辦公桌找到「拜登留下的信」！　信封上神秘數字涵義曝
柯建銘稱「地震是老天震怒」喊話罷免　民眾黨嗆：到底要多冷血
快訊／龍洞岩場發現一具男性骸骨
藍白聯手凍勞保業務10億　刪勞動部近8千萬預算「陪產假也遭殃
蘆洲死亡岔路再奪命！　騎士遭撞飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

屏東南榮國中藝術演出　「樂來悅　不一樣」演奏4國樂曲

屏東縣青少年交通事故4死1267傷　警強力取締違規

8年不間斷　台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

台南啟動歲末春安聯合防災　願蛇年勞工永安康

回暖！合歡山區路段今開放正常通行　武嶺至松雪樓仍有殘雪

台南市震後復原　黃偉哲指示趕年前盤點災損啟用重大災害基金支應修繕

花蓮新春山林暢遊！登山、花海、木育攻略　消費優惠集章送好禮

春節9天連假！花蓮醫療全面啟動　防疫+健康守護攻略必看

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

屏東南榮國中藝術演出　「樂來悅　不一樣」演奏4國樂曲

屏東縣青少年交通事故4死1267傷　警強力取締違規

8年不間斷　台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

台南啟動歲末春安聯合防災　願蛇年勞工永安康

回暖！合歡山區路段今開放正常通行　武嶺至松雪樓仍有殘雪

台南市震後復原　黃偉哲指示趕年前盤點災損啟用重大災害基金支應修繕

花蓮新春山林暢遊！登山、花海、木育攻略　消費優惠集章送好禮

春節9天連假！花蓮醫療全面啟動　防疫+健康守護攻略必看

藍白報復性刪預算小確幸飛了　黃國昌想刪國防預算怕人知

青少年吸電子煙倍增！超過5.4萬人偷抽　國健署曝家長可抓4異常

快訊／大同敦煌碼頭驚見無名浮屍！　載浮載沉被發現

空拍凱翁峽谷景色遇溪水暴漲！登山客受困岩石峭壁　驚險救援畫面曝

快訊／抓到了！亂傳「高雄大樓傾斜照片」假訊息　39歲男落網

民調揭7成民眾反對罷免　林濁水曝藍營5警訊：預算風暴將衝高仇恨值

快訊／12:10台南規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

台積電震後損害檢查　廠區營運正常「建廠工地未受影響」

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

地方熱門新聞

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

凌晨規模6.4地震！高雄那瑪夏全區停電

台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車警問有沒有申請路權

即／黃偉哲宣布：台南楠西區21日停班停課

即／高雄捷運全線停駛　清車檢查中

台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問

靜桃寒戰行動　基北北桃取締未認證噪音車

6旬婦不菸不酒竟罹食道癌

因應捷運施工　八德交通疏運替代路線出爐

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

大江農曆年假拚業績　發財金紅包免費送　

桃園捷運綠線延伸中壢　公共工程委員會現勘

南投縣政府加碼抽大獎　為北港溪及東埔溫泉區催票搶金泉獎

更多熱門

相關新聞

台南啟動歲末春安聯合防災願蛇年勞工永安康

台南啟動歲末春安聯合防災願蛇年勞工永安康

邁入嶄新的一年，百業進入送舊迎新之際，然歲末及春安期間常因趕工而發生災害，為強化南市職場安全健康，21日台南市政府及勞動部職業安全衛生署在「奇景光電樹谷二廠附屬棟幼兒園新建土建工程」。

老齡化商機發酵！　台南20年長照中心1.4億賣出

老齡化商機發酵！　台南20年長照中心1.4億賣出

嘉南6.4強震！南科大廠一度被迫停機

嘉南6.4強震！南科大廠一度被迫停機

曾文水庫園區土石崩塌　今日暫停開放

曾文水庫園區土石崩塌　今日暫停開放

嘉南高整夜地震齊發「連54震」　氣象署揭原因

嘉南高整夜地震齊發「連54震」　氣象署揭原因

關鍵字：

台南市醫展望會紅包公益弱勢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面