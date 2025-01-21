8年不間斷　台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

▲台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處合作多年，今更連結燦坤3C崇德店與藝術家翁銘宏教授，攜手響應「平安紅包」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處合作多年，今更連結燦坤3C崇德店與藝術家翁銘宏教授，攜手響應「平安紅包」活動，透過義賣春聯與原鄉蔬菜箱，募集善款為弱勢家庭送上新春的溫暖。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，醫院已連續8年與台灣世界展望會合作推動紅包傳愛活動，希望透過這樣的公益行動，能夠幫助更多有需要的家庭。今年特別感謝燦坤3C崇德店和翁銘宏教授的一起響應。他說：「每一份善款與愛心，都是對弱勢族群的支持與陪伴，也希望能引起更多人關注社會中需要幫助的角落。」

展望會南區辦事處黃美珍主任表示，感謝台南市立醫院多年來對活動的支持，還協助連結更多愛心的資源挹注。今日凌晨地震造成台南山區不少災損，這兩天的部分募款所得，也會緊急支應受震災影響的家庭。去年台南地區受助孩童逾2500位，這不僅代表一群受扶助的孩子，更象徵社會上無數人的愛與支持，以及家庭未來的希望。此外，這次推出原鄉蔬菜箱活動，希望每一份支持的愛心不僅能幫助部落媽媽們穩定收入，也讓部落家庭有力量面對生活挑戰。謝謝大家熱情響應，一起守護弱勢孩童與部落家庭。

燦坤3C南區區經理林聖庭表示，這是第2年與醫院一起響應公益活動，提供專案商品來感謝醫護照顧民眾健康的辛勞。同時，也提供現煮咖啡，鼓勵民眾進行小額捐款。翁銘宏教授以創意春聯響應公益活動，他的創作融入了蛇年的圖案，包括經典版和Q版，希望提高民眾的購買意願，並將所得全數捐贈給展望會作為平安紅包的善款。

公益活動20、21日連續2天於醫院大廳舉辦，希望集結眾人愛心，為弱勢孩童與原鄉部落募集平安紅包，讓他們更有力量邁向新年度。