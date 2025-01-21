規模6.4地震狂搖！全面檢查南部31水庫　曾文水庫坍方暫停開放

▲曾文水庫。（資料照／記者林東良翻攝）

記者賴文萱／台南報導

嘉義大埔鄉今天（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，隨後嘉義、台南和高雄連發生53起地震，5小時內連54震。因受地震影響造成園區多處土石崩塌，已影響道路通行，曾文水庫風景區宣布今日(1/21)暫停開放！

今天凌晨0時17分嘉義縣大埔鄉發生規模6.4強震，地震位於嘉義與台南交界，主震在大埔，餘震集中在台南。曾文水庫風景區指出，受地震影響造成園區多處土石崩塌，已影響道路通行，今日（1/21）暫停開放。

另一方面，嘉義大埔今(21)日凌晨0時17分發生規模6.4地震，且餘震不斷，經濟部水利署於地震發生後第一時間，即啟動水庫安全檢查通報機制，目前初步回報各地水庫堰壩設施及供水正常，請民眾放心，為慎重起見，震度達4級以上水庫，將依規定啟動特別檢查，以維護水庫設施及大眾生命財產安全。

經濟部水利署表示，嘉義大埔規模6.4地震各主要水庫地震儀觀測到震度，震度5弱水庫分別為曾文水庫、烏山頭水庫、白河水庫、甲仙堰、德元埤、虎頭埤及鹽水埤，震度4級分別為阿公店水庫、高屏堰、蘭潭水庫、仁義潭水庫、湖山水庫、內浦子水庫、明潭下池、日月潭、霧社水庫；震度3級分別為牡丹水庫、永和山水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集堰、鳳山水庫、寶山水庫、德基水庫、明湖下池、士林堰、溪畔壩、南溪壩、水簾壩、木瓜壩、龍溪壩等31處，後續各水庫管理單位將依據「蓄水建造物檢查及安全評估辦法」規定，進一步辦理特別檢查，以確保水庫安全無虞。