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高雄市春安臨檢舞廳酒店　小姐們短裙、熱褲露長腿受檢

▲▼高雄市春安 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄市春安工作昨晚到酒店、舞廳臨檢，小姐們露長腿受檢。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

隨著春節即將來臨，高雄市警察局從昨（20日）晚間開始，展開為期15天的春節安全維護工作，直至2月3日。昨晚副市長林欽榮在苓雅分局主持勤前教育後，警察局長林炎田親自帶隊，前往舞廳、酒店等娛樂場所進行臨檢。大批警力的出現讓舞小姐和陪侍小姐只能乖乖接受盤查，而幾乎每個人都是短裙、熱褲露出長腿，十分吸睛。

▲▼高雄市春安 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市政府警察局昨天動員17個分局、約525名警力加入擴大臨檢及路檢勤務，副市長林欽榮也親臨苓雅分局，為警察弟兄加油打氣，展現決心，希望全面防止街頭暴力鬥毆情事發生，淨化農曆春節前社會治安環境，讓市民平安快樂過好年。

▲▼高雄市春安 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警察局長林炎田指出，去年高雄市主要治安指標案件如「暴力犯罪」、「竊盜犯罪」及「詐欺犯罪」的發生率均為全台六都中第二低，而破獲率則名列前三。其中，全年槍擊案件僅發生4件，為六都第二低，而詐欺犯罪案件的發生數更是六都減幅最大。此外，高雄市也在警政署評核的第4波「全國同步打擊詐欺專案行動」中，榮獲全國第一名。警方將在農曆春節前進一步淨化治安環境，確保市民能度過一個平安快樂的新年。

▲▼高雄市春安 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，針對民眾都會把握過年期間，安排返鄉團圓或闔家出遊，其中針對本市2025高雄燈會、高雄冬日遊樂園、哈瑪星西子灣、佛光山(平安燈會)、駁二特區、鹽埕埔新樂街趕集、崗山之眼、旗津、壽山、旗山老街等著名、熱門景點及活動，已訂有「高雄市春節疏運計畫」，並規劃相關疏導管制措施，以紓解春節旅遊人車潮。

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