　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

200換300！花蓮石藝大街好禮迎新春　振興券消費加碼送

▲縣府聯手石藝大街商圈推出「石在好康，花蓮振興藝起來」振興券加碼優惠場域活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣府聯手石藝大街商圈推出「石在好康，花蓮振興藝起來」振興券加碼優惠場域活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣民振興好康享不完！縣府聯手石藝大街商圈推出「石在好康，花蓮振興藝起來」振興券加碼優惠場域活動，結合石藝文化特色，推出超值回饋迎接新春到來，即日起至2月28日，於石藝大街商圈會員店家使用花蓮振興券消費，單筆滿200元，即可兌換價值300元以上的精美好禮，縣長徐榛蔚邀請鄉親朋友們來體驗獨特的石藝術與振興券優惠的雙重樂趣！

花蓮振興券作為促進地方經濟、提升消費動能的重要措施，為當地產業及店家爭取更多到店消費機會，並推動整體經濟的復甦與增長。花蓮縣政府再次提醒鄉親朋友，振興券的使用期限至今年2月28日截止，還持有振興券的民眾，別錯過這波難得的好康優惠機會，趕緊利用振興券支持在地商圈店家，為家鄉經濟注入更多動力。

▲縣府聯手石藝大街商圈推出「石在好康，花蓮振興藝起來」振興券加碼優惠場域活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼參與活動商家名單一覽表。

《石在好康，花蓮振興藝起來|活動詳情》
*活動時間：即日起至114年2月28日止
*活動辦法：凡於石藝大街商圈會員店家使用振興券單筆消費滿200元，憑當日活動限定消費憑證，即可免費兌換價值$300元以上精美好禮（禮品隨機兌換，恕不指定挑選）。
*兌換時間：每日晚間18:00-22:00。
*兌換地點： 招財進寶石藝坊 (花蓮縣花蓮市廣東街326號石藝大街7號店），數量有限，換完為止。

▲縣府聯手石藝大街商圈推出「石在好康，花蓮振興藝起來」振興券加碼優惠場域活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

石藝文化是花蓮的特色，也是重要產業，石藝大街以精美的石雕藝術、玉石珠寶聞名，利用在地特有玉石與石材，經過巧手加工，創造多種美麗藝術品、首飾、擺飾，將花蓮特有資源價值加乘。隨著新春腳步越來越近，誠摯邀請民眾走進石藝大街，享受石藝文化氛圍、發現更多精緻好物，並用行動支持在地商圈，共迎繁榮的嶄新一年。

詳細活動資訊請至「花蓮振興券便民服務網（https://www.3000-hualien.com/）」查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
銀行帳戶無法開通！他求助「專員」試11次　結果50萬飛了
獨／黃仁勳晚間6點30分將現身「這間逢甲名店」
「中職最正MC」爬山炸出超兇事業線！　震撼1.9萬人
獨／黃仁勳今晚要去逢甲夜市！　「我會在那裡跟大家見面」
直擊／玄彬在台灣　跨海放閃孫藝真！
經營30年！　SOGO敦化館今年12月正式熄燈
躲債住好友家「激戰人妻10次」　他義氣挺慘被綠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義水上驚傳「面具大盜搶農會」　防搶演練力求逼真到位

傳承公婆愛心！高雄91歲嬤掏百萬積蓄　捐「福祉車」助身障童

200換300！花蓮石藝大街好禮迎新春　振興券消費加碼送

春節防搶演練街頭圍捕　民雄警實戰模擬壓制歹徒

枋寮警+志工隊關懷社區　捐贈物資給6戶弱勢家庭

台南市落實法定學區制就近入學　規劃多元配套方案

台南就業中心攜手眷村年貨大街　就業徵才市集登場

台東縣議長吳秀華慰問關山警　發送「祥瑞迎春」紅包拜早年

金蛇送福　台電台南區處喜贈春聯祝賀蛇年行大運

屏東縣府主計處長黃卉宇上任　周春米盼達成安居樂業施政目標

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

嘉義水上驚傳「面具大盜搶農會」　防搶演練力求逼真到位

傳承公婆愛心！高雄91歲嬤掏百萬積蓄　捐「福祉車」助身障童

200換300！花蓮石藝大街好禮迎新春　振興券消費加碼送

春節防搶演練街頭圍捕　民雄警實戰模擬壓制歹徒

枋寮警+志工隊關懷社區　捐贈物資給6戶弱勢家庭

台南市落實法定學區制就近入學　規劃多元配套方案

台南就業中心攜手眷村年貨大街　就業徵才市集登場

台東縣議長吳秀華慰問關山警　發送「祥瑞迎春」紅包拜早年

金蛇送福　台電台南區處喜贈春聯祝賀蛇年行大運

屏東縣府主計處長黃卉宇上任　周春米盼達成安居樂業施政目標

嘉義水上驚傳「面具大盜搶農會」　防搶演練力求逼真到位

走進維多利亞女王時期落成的棕櫚屋溫室！澳洲第五大城景點指南

鈴木一朗入選日本名人堂　得票率92.6%史上第6

23歲女搭小黃遭3匪攔車劫走350萬　報案被揪出竟是詐團黑吃黑

爆「迷你足協8年A千萬」　黃國昌轟：背後有新潮流罩、檢調要睡多久

高鐵軌道醫生「全台唯一軌道巡檢車」　扣件螺絲掉了也能揪出

傳承公婆愛心！高雄91歲嬤掏百萬積蓄　捐「福祉車」助身障童

大伯家借400萬買房！30年後一句狠話　氣壞公公進急診

載妻去藥妝店…82歲男身體不適「內湖猛撞釀4傷」！撞擊瞬間曝光

「總統特使」林佳龍訪帛琉　陸：台灣是中國一個省，沒有什麼總統

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

地方熱門新聞

台中魔王級停車場　出口電桿擊落一堆人

鼓勵民眾多搭乘　TPASS 2.0 公共運輸常客優惠開跑

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

賓士女突迴轉　男騎士剎不住滑進車底

2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

台南永康中心年前2場徵才提供逾1500個職缺

春節群聚頻繁　儘快接種新冠與流感疫苗

綠營告發涉貪　簡賜勝總部：無的放矢

台麻豆外籍勞工租屋火警消防設備成功初期滅火

桃園市議會　正、副秘書長屆退

台南市警局新任分局長布達交接

南消永華辦公大樓大型帆布呼籲裝設「住警器」

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

南消四大新市分隊深入國小新春防災宣導

更多熱門

相關新聞

打賞好禮三重送　萌寵直播好療癒

打賞好禮三重送　萌寵直播好療癒

東森寵物推出全新寵物直播活動，年終特別加碼「寵物直播年終大放送」活動，邀請寵物愛好者共同參與這場萌寵狂歡派對！即日起至2月24日止，只要觀看直播或參與打賞就有機會贏取總價值超過萬元的豪華大獎。打賞的次數越高，獲得獎品的機會越大，讓愛寵人士與萌寵們一同收穫愛與歡樂！

年前衝刺　花蓮振興券再加碼年前採購再省一筆

年前衝刺　花蓮振興券再加碼年前採購再省一筆

花蓮年貨大街1/23開賣　滿額好禮4重送

花蓮年貨大街1/23開賣　滿額好禮4重送

好市多「好多金趕快折抵」！她曝期限：點數直接歸0

好市多「好多金趕快折抵」！她曝期限：點數直接歸0

重慶區委書記促消費：幹部春節前買新衣

重慶區委書記促消費：幹部春節前買新衣

關鍵字：

振興藝起來石藝大街好禮迎新春振興券消費加碼送

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面