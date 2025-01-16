200換300！花蓮石藝大街好禮迎新春　振興券消費加碼送

▲花蓮縣府聯手石藝大街商圈推出「石在好康，花蓮振興藝起來」振興券加碼優惠場域活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣民振興好康享不完！縣府聯手石藝大街商圈推出「石在好康，花蓮振興藝起來」振興券加碼優惠場域活動，結合石藝文化特色，推出超值回饋迎接新春到來，即日起至2月28日，於石藝大街商圈會員店家使用花蓮振興券消費，單筆滿200元，即可兌換價值300元以上的精美好禮，縣長徐榛蔚邀請鄉親朋友們來體驗獨特的石藝術與振興券優惠的雙重樂趣！

花蓮振興券作為促進地方經濟、提升消費動能的重要措施，為當地產業及店家爭取更多到店消費機會，並推動整體經濟的復甦與增長。花蓮縣政府再次提醒鄉親朋友，振興券的使用期限至今年2月28日截止，還持有振興券的民眾，別錯過這波難得的好康優惠機會，趕緊利用振興券支持在地商圈店家，為家鄉經濟注入更多動力。

▲▼參與活動商家名單一覽表。

《石在好康，花蓮振興藝起來|活動詳情》

*活動時間：即日起至114年2月28日止

*活動辦法：凡於石藝大街商圈會員店家使用振興券單筆消費滿200元，憑當日活動限定消費憑證，即可免費兌換價值$300元以上精美好禮（禮品隨機兌換，恕不指定挑選）。

*兌換時間：每日晚間18:00-22:00。

*兌換地點： 招財進寶石藝坊 (花蓮縣花蓮市廣東街326號石藝大街7號店），數量有限，換完為止。

石藝文化是花蓮的特色，也是重要產業，石藝大街以精美的石雕藝術、玉石珠寶聞名，利用在地特有玉石與石材，經過巧手加工，創造多種美麗藝術品、首飾、擺飾，將花蓮特有資源價值加乘。隨著新春腳步越來越近，誠摯邀請民眾走進石藝大街，享受石藝文化氛圍、發現更多精緻好物，並用行動支持在地商圈，共迎繁榮的嶄新一年。

詳細活動資訊請至「花蓮振興券便民服務網（https://www.3000-hualien.com/）」查詢。