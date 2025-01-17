陸公佈2024GDP增長5.0％　出生人口954萬人出現回升　

▲大陸公佈2024年GDP增長5.0％（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院新聞辦今（17）日舉行記者會，公佈2024年國民經濟運行相關情況。大陸國家統計局局長康義表示，初步核算，2024年全年，國內生產總值（國民生產毛額，GDP，下同）為134兆9084億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比上（2023）年增長5.0%。此數據代表大陸國務院總理李強在2024年初設定的目標基本達成。

▲大陸國家統計局長康義。（圖／翻攝央視）

《極目新聞》報導，國家統計局網顯示，2024年，全國居民人均消費支出28227元，比上年名義增長5.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%；分城鄉看，城鎮居民人均消費支出34557元，增長4.7%，扣除價格因素，實際增長4.5%；農村居民人均消費支出19280元，增長6.1%，扣除價格因素，實際增長5.8%。

在可支配收入上，大陸全國居民人均可支配收入為41314元，比2023年名義增長5.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%。其中，城鎮居民人均可支配收入54188元，增長（同比，下同）4.6%，扣除價格因素，實際增長4.4%；農村居民人均可支配收入23119元，增長6.6%，扣除價格因素，實際增長6.3%。

在消費支出分類上，人均食品煙酒消費支出最高，達8411元，增長5.4%，佔人均消費支出的29.8%，其次是人均居住消費支出6263元，雖僅增長2.8%，仍佔人均消費支出的22.2%。

▲大陸2024年新生兒為954萬人。（示意圖／CFP）

值得注意的是，大陸2024年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不含居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）為14億828萬人，全年出生人口為954萬人，相較於2023年全年出生人口902萬人，出生人口數出現回升。