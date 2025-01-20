羅一鈞「跪求預算」遭砲轟！王必勝發聲力挺：應珍惜國家守護神

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者閔文昱／綜合報導

在野黨大砍中央政府總預算，疾管署副署長羅一鈞發文「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，引來藍委王鴻薇砲轟。對此，曾與羅一鈞共事的前衛福部次長王必勝則發聲力挺，稱羅不僅是熱血的理想實踐者，也是「國家的守護神」，應好好珍惜。

王必勝20日下午在臉書發文分享，他所認識的羅一鈞是一位優秀的醫師科學家、卓越的事務官，也是一位熱血的理想實踐者，他清楚知道羅一鈞一直以來都在努力實踐疾病管制這個目標，並且樂在其中，成績斐然。

王必勝透露，羅一鈞曾在前年被行政院力邀擔任政院發言人，這個職位既重要又升職幾級，但羅一鈞堅持留在疾病管制領域，持續守護大家的健康，婉拒了這個邀請，「像羅副這樣的人，是我們的守護神，我們應該珍惜」。

▲羅一鈞為防疫堅守崗位，王必勝讚譽其為「國家的守護神」。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

除了其在防疫領域的貢獻，王必勝也對羅一鈞的人格特質給予高度讚譽。他認為羅一鈞不僅學識豐富、聰明過人、溫和有禮、操守廉潔，且不愛做作，他在執行業務上既有策略又細心負責，往往把民眾、病人和同僚的權益掛在心上。

對於羅一鈞的政治立場，王必勝認為他並無明顯的政治傾向，是一個堅守行政中立的好範例，從不讓業務受政治考量干擾，即便在選舉期間，許多人邀請他以防疫英雄的身份站台，他都一一婉拒。

王必勝最後也強調，國家需要優秀的事務官好好做事，尤其在國際疫情瞬息萬變的情況下，像羅一鈞這樣的人，應該珍惜，優秀人才的發掘和養成不易，不能等到出問題了才想培育人才，就好像不能等失火了再來找水源一樣，「羅副加油，我的好戰友。」