璩美鳳慘了！發文影射遠航前副董「奸臣」未查證...法院判刑3月

▲璩美鳳涉毀謗遭判刑。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

時任壹傳媒新聞部總編輯璩美鳳於網路媒體發表文章，指控遠東航空財務長鄭晴文是「叛徒奸臣」，並暗指其子位居國安局要職，涉利用公職背景進行背信、侵占等行為，導致遠東航空陷入困境。鄭認為文章內容嚴重損害其名譽提告。士院今（21）日依散布文字誹謗罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金，以每日1000元折1天。

璩美鳳於壹傳媒網路媒體發表標題為「【搶救台灣天空 搶救遠東航空3】遠航判賊鄭○文 利用其子國安局背景是否涉背信侵占罪嫌？」的文章，指控鄭晴文任職遠航期間「倒行逆施多年」，侵害約千名員工權益，並影響遠航國際發展契機。文章更提及其子位居國安局要職，暗指利用其公職背景對遠航進行不法操作。上述言論公開發布，對鄭晴文的名譽造成重大損害。

鄭晴文透過委任律師表示，璩美鳳的文章嚴重失實，不僅指名道姓，還影射其子捲入遠航經營問題，內容毫無依據，完全未經合理查證，對其造成無法挽回的名譽傷害，遂以妨害名譽罪提起訴訟。

法官審理後認為，璩美鳳未盡合理查證義務，即在廣泛流傳的媒體平台散布不實言論，足以損害鄭晴文的社會評價，構成散布文字誹謗罪。法院並指出，璩美鳳作為媒體人，應具高度查證責任，但其行為不符專業倫理，雙方也未達和解，且言論已對原告名譽造成實質損害，判處有期徒刑3個月，得易科罰金，以每日1000元折算。