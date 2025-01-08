柯建銘真的告了！　徐巧芯控「投資中國大陸」北檢將分案

▲北檢收到柯建銘控告徐巧芯妨害名譽的告訴狀，將依程序分案調查。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘，不滿被國民黨立委徐巧芯指控他透過隨扈投資中國大陸，另《美麗島電子報》董事長吳子嘉相關言論也涉嫌妨害名譽，台北地檢署8日證實，已收到柯建銘告訴狀，將依程序分案調查。另外，柯建銘質疑徐巧芯等人受中國操弄，涉嫌違反《國安法》部分，高檢署表示，如收到告訴會依法處理。

徐巧芯4日指控，柯建銘是真正的「中共同路人」，並提出匯款轉帳等單據，質疑柯建銘透過隨扈彭智青投資中國大陸企業，包括彭智青在2013/1/29透過星展銀行匯款至「金鑰控股（香港）」帳戶$2250000港幣，並寫上「返中國開公司用」等語，後來中方發函要求返還款項，要求彭智青先生必須清償中資兩千五百萬新台幣進入指定支票號碼與特定中間人，「他們也確實趕在113/8/27，按照協議還款。」

徐巧芯質疑，彭智青從2015年9月開始擔任柯建銘的隨扈，現職不過是「新竹市警察局少年警察隊小隊長」，「這樣的身份，有財力違法投資中資企業，且在20天內湊出2500萬還款？是否擔任對方的人頭負責接洽投資中資事宜，難道不該查？」

▲徐巧芯質疑柯建銘透過隨扈投資中國大陸，是中共同路人。（資料照／記者屠惠剛攝）

柯建銘為此澄清，彭員只有在1996年反核四運動時短暫擔任隨扈，運動結束後隨即歸建，而徐巧芯指控2013年彭員投資中資時，彭員早已不是他隨扈，直到2015年，因總統立委大選，警察局再派遣彭員擔任隨扈至今。

柯建銘在6日發出聲明表示，已於(2024年)8月23日及27日公開聲明，已經善盡告知義務，有關徐巧芯等人近日指涉本席之事，皆為不實訊息，背後皆為中國操弄，意圖製造台灣社會之紛亂，切勿再轉傳，無奈徐巧芯等人無視本席之警告，繼續散播不實謠言，本席絕不姑息。並委任律師，向台北地檢署遞狀控告爆料的國民黨立委徐巧芯等人刑事加重誹謗，及向台灣高等檢察署遞狀控告她與中國串謀，涉犯國安相關法律。