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獨／台中無人拉麵公審消費者挨告　闆娘獲不起訴發文反擊了

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市南屯區一家無人拉麵店，去年6月因認為客人不守店規、浪費食物，將客人影像PO到網路公審，引發議論。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區一家無人拉麵店，去年6月因認為客人不守店規、浪費食物，將客人影像PO到網路公審，引發議論。其中有客人被陳姓老闆娘註記「出社會後窮死餓死」，感覺受到侮辱，對陳提告妨害名譽；檢察官認為，陳的留言屬於詛咒及情緒性用語，不屬於誹謗性言論，近日予以不起訴處份。

去年6月有網友在網路社群發文，表示自己到台中某間無人拉麵店用餐，回家查詢評價竟發現店家不僅會在網路上和留下負評的網友對嗆，還會將浪費食物的客人無碼放上店家IG公審，傻眼詢問：「這樣沒有經過他人同意會有法律責任的吧？」

事後陳姓老闆娘受訪表示，「好客人還是佔大多數，很多客人很守規矩、互動好，少數人做出不好舉動，但我們店內店外都有貼標語，說得很清楚，卻有人要裝瞎，說自己是第一次來，所以呢？就要容忍你的所有壞習慣？我又不是你媽媽，沒有辦法認同可以不消費。」

▲▼ 。（圖／資料照）

▲陳姓老闆娘當時受訪。（圖／資料照）

不過，1名林姓消費者不滿老闆娘行為，對她提起妨害名譽告訴。不起訴書指出，林在去年6月13日前往該無人拉麵店，用餐後將沒吃完的食材倒進廚餘桶，5天後被陳在臉書社群上PO出影像，並留言「沒戴眼鏡的，最後一張都是你倒的，希望你出社會後窮死餓死」等語，認為老闆娘涉犯公然侮辱罪嫌。

陳姓老闆娘在偵訊時坦承刊出照片及文字，但否認有妨害名譽，她說，她是因為該名消費者浪費店內準備的免費食材，她才撰寫文章批評浪費食物。

檢方查，林姓消費者確實在當天把沒吃完的食材倒進廚餘桶，陳姓老闆娘說這是她PO網的起因，尚非無據；檢察官認為，陳的留言屬於詛咒及情緒性用語，就算告訴人因此心生不悅，也沒有其他證據足認陳有妨害名譽犯行，陳的罪嫌不足，本案不起訴。

不起訴處分出爐後，陳姓老闆娘近日在IG上表示，「正義也許會遲到，但不會不到」，她還說，接下來就換她要對該名消費者提吿妨害商譽、誣告，進行求償。她說，要消費者在1月10日之前進行和解，否則將要提告。

▲▼ 。（圖／截取自IG）

▲不起訴處分出爐後，陳姓老闆娘近日在IG上PO文。（圖／截取自IG）

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