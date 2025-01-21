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嘉義6.4極淺震「上下跳再左右搖」　勾起921恐怖回憶

▲嘉義強震，超市玻璃全震碎。（圖／翻攝綠豆嘉義人臉書）

▲嘉義強震，超市玻璃全震碎。（圖／翻攝綠豆嘉義人臉書）

記者張靖榕／綜合報導

嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨0時17分發生芮氏規模6.7地震，高雄市區最大震度達3級，強烈搖晃令許多民眾驚醒。網友在社群平台分享震後感受，不少人直呼「這次真的嚇壞了」；其中，一些曾經歷921地震的網友，更在留言中回憶起當年的恐怖經歷，「上下再左右！憶起921的節奏。」

嘉義極淺強震過後，許多嚇得睡不著覺的網友在凌晨發布貼文和到處留言，網友紛紛留言，「躺在床上，整個人被搖得超猛，真的嚇死人了，全身到現在還在發抖」、「台南，以為要死了」、「台南搖的超級大，和上次一樣過年前」、「超大的，真的有餘悸」、「台南好晃喔！搖到頭暈眼花，想吐了，嚇鼠人了。」

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地震釣出了曾經歷921大地震的網友，紛紛在貼文中分享當年恐怖回憶。一位網友回應，「當時高中躺在床上只覺得慢慢晃，這次的搖晃卻讓人完全無法冷靜。」另一位曾是921受災戶的網友提到，「921那時住台中豐原，現在住高雄，這次震動真的讓我回想起那種無處躲的無力感。」

另有網友表示，「我是921當年的國三生，如今嫁來高雄，這次震動讓人忍不住想到當年的場景。」還有網友描述當年情景，「當時住東勢，地震後高雄的親戚朋友急著聯絡我們，但通訊全斷，一輩子也不會忘記那種恐懼。」

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