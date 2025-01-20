韓國瑜無法親臨川普就職　隨行藍委：外交人員全力爭取中

▲韓國瑜赴美受到僑胞熱烈歡迎。（圖／韓辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普就職典禮臨時改到國會山莊內舉行，因空間有限，台灣慶賀團無法入場觀禮。立法院長韓國瑜對此表示，完全尊重美方的安排，仍是帶著台灣民眾12萬分的熱情向美國新政府祝賀。國民黨立委葛如鈞則指出，外交團隊正在全力以赴，確保中華民國立法院的慶賀團能夠順利參與典禮觀禮。

葛如鈞表示，由於川普團隊及就職典禮的籌辦團隊在前一天才決定將典禮移至室內舉行，因此現場安排極為緊湊，場地和座位安排也做了多次調整，最終選擇在Capital One Arena舉行，但仍然只能容納約2萬人。

葛如鈞說，外交團隊正在全力以赴，確保中華民國立法院的慶賀團能夠順利參與典禮觀禮，儘管如此，仍有許多不確定因素存在，尤其是天氣。據華盛頓的天氣預報顯示，1月20日可能會是40年來最寒冷的一天，這也是第二次將總統就職典禮改至室內舉行。

葛如鈞強調，外交部仍在盡一切努力爭取，盼能順利爭取到包含第一資本體育館（Capital One Arena）在內的其中一個場地來觀禮。葛如鈞也感謝外交部及駐美代表處的協助，並強調所有相關資訊將由外交部及韓國瑜院長辦公室對外公布為準。