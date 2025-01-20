TikTok復活…X在中國卻被禁！馬斯克喊不公　陸外交部：只要合法

▲TikTok於美國西部時間18日19時30分左右，關閉對美用戶服務，約14小時後，又恢復運作。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

TikTok於美國西部時間19日9時30分左右發布聲明指出，因川普延緩不賣就禁的政策，正在恢復在美國的相關服務。馬斯克（Elon Musk）對此表示，TikTok可在美國營運，但X平台（原Twitter）卻在中國被禁，他認為，這種「不公平」的情況需要改變。中國外交部發言人毛寧20日在例行記者會上對此做出回應。

▲▼ 馬斯克旗下社群平台X（原Twitter）。（圖／達志影像）

據《澎湃新聞》報導，英國《金融時報》記者向毛寧提問，上週日馬斯克表示，TikTok可以在美國運營，但X卻不被允許在中國運作，這情況需要做出改變，「請問中方對此有何回應？」

▲馬斯克19日在X發文。（圖／翻攝自X）

毛寧對此表示，「中國政府依法管理互聯網，只要遵守中國的法律法規，提供安全可靠的產品和服務，我們歡迎各國的網路企業來中國發展。」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

TikTok於美國西部時間18日19時30分左右關停了對美用戶服務。TikTok母公司字節跳動旗下多個應用程式幾乎在同一時間，停止在美服務。為TikTok應用程式在美正常運作提供支援的蘋果、谷歌和甲骨文等美國企業，也停止了相關服務。

TikTok在19日恢復運作的聲明中表示，感謝川普向TikTok的網路服務供應商，做出了必要的澄清和保證，使其不會為協助維護TikTok正常運作而遭受處罰。TikTok同時表示，將與川普一起尋找維持TikTok應用程式在美可用的長期解決方案。