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川普2.0掀科技巨浪　晶片製造回歸、AI監管放鬆

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普在第一任期就把AI列作國家優先事項。（圖／路透）

文／中央社記者張欣瑜舊金山19日專電

川普重返白宮，第二任期將在AI時代中拉開序幕，一切以美國利益為優先。外界預期，川普在新任期將採取軟硬兼施的科技政策，對內放鬆AI監管、鼓勵創新；對外以關稅作為手段、促進本土半導體製造的發展。

8年前，川普（Donald Trump）首次入主白宮，以「讓美國再次偉大」為執政主旋律，掀起美中貿易戰與科技戰，重塑全球競爭格局。8年後，ChatGPT問世，人工智慧（AI）成為各大國的戰略重點。川普攜手馬斯克等領袖，要在這場競賽中，確保美國鞏固絕對領先地位。

川普在第一任期就把AI列作國家優先事項；2019年，他簽署「維持美國人工智慧領導地位行政命令」，表示維持美國AI領先，對維護美國經濟和國家安全至關重要。

該命令促成「美國人工智慧倡議」國家戰略，優先關注創新、經濟競爭力及國安。

迎接第二任期，川普曾在美國網紅保羅（Logan Paul）的Podcast節目中，形容AI是種「超能力」且「令人警惕」，強調AI普及不可避免，美國需要與中國展開競爭。

在實踐目標上，川普可能翻轉拜登定錨的2項政策：AI行政命令與晶片法案。前者攸關監管鬆綁；對於後者，他傾向對進口晶片課稅而非對企業補助，曾在知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的節目上說，「不需花一毛錢」，可以用關稅讓企業在美國設廠。

川普批拜登AI行政命令「危險」 揚言廢除

AI快速發展引發多方面隱憂，即將卸任的拜登總統（Joe Biden）在2023年10月簽署一項AI行政命令，推動AI安全、負責任的發展，被視為美國在「AI監管」上的重要里程碑。川普（Donald Trump）隨後在愛荷華州的一場政治集會上則誓言予以廢除。

川普當時表示，「當我再次當選，我會取消拜登的AI行政命令，並在第一天就禁止使用AI來審查美國公民言論。」共和黨新黨綱呼應了川普的立場，指出將廢除拜登那項「危險的」行政命令，並抨擊該命令阻礙AI創新，把激進左翼理念強加於技術發展。

新黨綱並提到，「共和黨支持以自由言論和促進人類繁榮為基礎的AI發展」，未提及責任和護欄。可以預見，川普執政下，美國政府的AI監管策略可能出現明顯變化。

非營利媒體The Conversation分析，由於川普政策傾向鬆綁監管，各州政府將扮演主導角色來解決AI帶來的問題。2025年，可能會看見各州政府制定廣泛的AI監管法規，或針對深度偽造、臉部辨識等特定領域的AI應用進行立法，因應特定領域挑戰。

目前，美國尚未有聯邦層級的AI立法，至少有45個州則提出了AI相關法案。

馬斯克曾呼籲暫停開發AI 去監管程度待觀察

電動車大廠特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）助川普當選有功，獲延攬入閣，與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同執掌「政府效率部」，預計將為聯邦政府引入科技工具來優化政府資源分配。

川普掛保證表示，「伊隆（Elon）早把國家放在他的公司之前。」

一般認為，馬斯克入閣會讓美國在AI領域處於有利位置，但這位「鋼鐵人」曾多次對AI、及進化的通用人工智慧（AGI）發出警訊，預言AI競賽恐引爆第三次世界大戰。

專注科技政策研究的Tech Policy Press分析，馬斯克的雙重立場，既提倡減少監管以加速技術創新，又在高風險領域保持謹慎，讓新政府「去監管策略」增添不確定性。

Tech Policy Press預期，馬斯克對AI政策的影響可能導致一種選擇性的監管方式；在美國希望建立全球領導地位的領域，好比機器人技術，實現快速發展。

除馬斯克，川普這次還延攬多位企業領袖；線上交易支付平台PayPal前營運長塞克斯（David Sacks）獲任命為「AI與加密貨幣沙皇」，白宮前科技長克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）獲任命領導白宮科技政策辦公室，都可能影響AI政策走向。

川普恐以關稅促晶片製造回歸 加強AI晶片出口管制

拜登任期內，半導體技術、AI晶片技術成為重中之重。拜登政府不僅通過「晶片法案」（Chips and Science Act），大力支持本土半導體產業發展，還加強對AI晶片出口管制，以鞏固美國技術領先地位、應對中國競爭。川普預料將維持強硬立場。

川普競選時幾次稱「台灣偷走美國的晶片生意」。他在喬羅根的節目中表示，「你不能以這種方式建工廠，你得設法讓他們在美國花錢，然後晶片廠就會在美國遍地開花，而且還是他們自己出錢。我們一毛錢都不必花。」藉此抨擊拜登的「晶片法案」。

「晶片法案」挹注520億美元用於提升國內半導體生產，拜登卸任前還趕進度接連敲定對台積電66億美元補助、三星電子47.45億美元補助、以及多家晶片大廠的補助。

川普擬擴大國內晶片生產，但主張透過「提高進口關稅」、而非政府給予補貼方式，促使企業將製造業務遷至美國。他曾說關稅是「字典裡最美單字；比愛情還美麗」。

科學期刊「自然」（Nature）引述喬治城大學研究教授魏斯納（Charles Wessner）看法指出，川普不太可能廢除晶片法案，因為它對地方經濟以及就業已產生貢獻。

另外，拜登任內一步步收緊AI晶片出口管制漏洞，擴大對中國的禁令。華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）分析，川普第二任期將會加強相關出口限制，不過，新政府同樣也會面臨「AI晶片黑市」和「雲端運算」等影響限令效果的挑戰。（編輯：陳慧萍）

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