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高雄驚悚車禍！女騎士路邊起步遭高速撞飛　機車解體坐墊噴出

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區鼎山街422號前今（20）日上午發生一起車禍事故，一名79歲趙姓女騎士當時從路邊駛出鼎山街，隨即遭到22歲林姓男騎士高速撞上，雙方噴飛摔地，機車座墊解體，物品散落一地，顯見當時撞擊力道猛烈。2人身體多處擦挫傷送醫，相關肇事原因尚待進一步釐清。 　

▲▼高雄驚悚車禍！女騎士路邊起步遭高速撞飛　機車解體坐墊噴出 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄女騎士路邊起步遭高速撞飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故發生在上午9時30分，從曝光的監視器影像可見，當時趙女在待轉區等候車輛通過，正從路邊駛出鼎山街時，遭到直行22歲騎士林男直接撞上，雙方連人帶車噴飛滑行數公尺，不僅機車坐墊解體，車上的物品也散落一地。

▲▼高雄驚悚車禍！女騎士路邊起步遭高速撞飛　機車解體坐墊噴出 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼女騎士路邊起步遭高速撞飛，2人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄驚悚車禍！女騎士路邊起步遭高速撞飛　機車解體坐墊噴出 。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方到場測繪，經實施酒精呼氣測試，林男及趙女酒測值皆為零，林姓騎士身體多處擦挫傷送往義大大昌醫院治療，送醫時林男意識清楚，趙女身體多處擦挫傷，送往高醫治療，送醫時趙女意識清楚。

▲▼高雄驚悚車禍！女騎士路邊起步遭高速撞飛　機車解體坐墊噴出 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄女騎士路邊起步遭高速撞飛，機車坐墊噴出，物品散落一地。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄驚悚車禍！女騎士路邊起步遭高速撞飛　機車解體坐墊噴出 。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，車禍地點當時並沒有紅綠燈燈號，初步研判林姓男駕駛行車時未注意車前狀況，並未採取必要安全措施，違反道路交通安全規則第94條第3項規定，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

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