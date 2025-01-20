高雄車站天棚2單車相撞！下坡煞不住2傷　議員質疑設計不良

▲高雄車站天棚發生單車相撞事故，造成2人傷。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄新車站上月底正式啟用，打造全長15.3公里的自行車道，是全台唯一一條可飛越鐵路的自行車道，為市民帶來全新的休閒體驗。不過，昨（19）日該處就發生自行車擦撞車禍，有民眾質疑腳踏車道斜坡真的太危險，高雄市議員張博洋也質疑設計不良，動線有問題，有人車爭道風險，呼籲鐵道局儘快改善。

高雄車站雲頂天棚「高雄綠之丘」東側綠園道，昨晚發生一起擦撞車禍，1名16歲洪男騎乘自行車沿綠園道西往東方向直行，與同樣騎自行車沿綠園道東往西直行的7歲羅女發生碰撞。事故造成洪男手腳擦挫傷，羅女大腿輕微擦挫傷。警方初判肇因，疑為洪男下坡時煞車不及，詳細肇因尚待進一步鑑定分析。

不過，該起事故引起民眾討論起天棚自行車道設計問題，有民眾認為自行車道斜坡太危險，容易煞不住就撞車。但其他網友則認為，「有問題的是人，不是坡度」，也有網友建議，應該放個告示牌「下坡請用牽引的」，違者開罰，免得到時候技術不佳的人又有國賠問題。

▲▼高雄車站天棚動線有問題，議員張博洋質疑設計不良。（圖／記者賴文萱翻攝）

市議員張博洋則指出，綠園道西側自行車道出入口其中一段，因要閃避逃生口結構物，突然車道縮減、變窄，呈現S彎道，恐釀人車搶道，質疑設計不良，再加上下坡速度快，路旁沒有告示牌呼籲減速或牽行，暗藏隱憂，呼籲鐵道局改善。

交通部鐵道局南部工程分局則回應，人行道寬度部分正與北側71期市地重劃計畫道路人行道做整合處理，自行車道部分也會研擬改善方案，近期將完成。