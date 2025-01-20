美麗島民調／72.1%民眾認為大罷免沒必要　綠營支持者也過半不支持

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘日前拋出大罷免議題，引起議論。《美麗島電子報》今（20日）公布最新「1月國政民調」，針對「民眾對大罷免潮態度」調查結果顯示，17.8%認為有必要、72.1%認為沒有必要，可見社會大眾具有高度共識。進一步交叉分析，各群民眾皆壓倒性認為沒有必要罷免其選區現任立委，僅民進黨支持者超過3成認為有必要罷免，但也有高達6成認為沒有必要。

▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）







民眾對區域立委大罷免潮的態度

根據《美麗島電子報》調查，民調先是詢問「民眾是否知道您選區現任立委是哪一個政黨」，結果顯示，39.7%民眾自稱其戶籍縣市行政區現任立委為國民黨籍，33.8%自稱該選區現在是民進黨立委，有0.5%稱是無黨籍，未明確回答的有26.0%，換言之，有74.0%受訪民眾具體主動告知其選區現任立委的黨籍。

針對「最近如果有民眾或政黨要發動罷免您這個選區現在的立法委員，您認為有沒有必要」，結果顯示，17.8%認為有必要，其中12.0%很有必要、5.8%還算有必要，另外72.1%認為沒有必要，其中37.6%很沒有必要、34.5%沒什麼必要，可見社會大眾具有高度共識，未明確回答有10.1%。

進一步交叉分析，各群民眾皆壓倒性認為沒有必要罷免其選區現任立委，尤其是不分性別、新北市及中彰投以南和基宜花東離島、20至39歲與50至69歲、國中以上學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，超過7成持此看法，僅民進黨支持者超過3成認為有必要罷免，但也有高達6成認為沒有必要。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年1月15至17日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話755人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

