檢察官逼美女證人上床！丟官躲台中當無照律師　寫訴狀不敢出庭

▲前檢察官吳傑人因案轉任律師，但早就被廢止執照，仍替不知情民眾打官司，被中檢依律師法、詐欺取財起訴。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

高雄地檢署前檢察官吳傑人曾迫使從事援交的女證人上床，結果被判處7年6月定讞，出獄後跑到台中擔任律師，結果因案遭法務部廢止律師執照，卻仍偷偷接案，替9位不知情民眾打官司，寫了訴狀卻不敢出庭，被檢調發現後，近日依詐欺取財、律師法起訴。

吳傑人是台中一中第一名畢業，考進台大法律系，為司法官訓練所第28期結業。2006年任職於雄檢時，偵辦一起應召站仲介賣淫案，傳訊一名女證人時，竟見對方貌美，以不將訴訟文件寄到家中為由，迫使上床，女證人將沾有體液的內褲保留，才揭開此案。

吳傑人辯稱和女方兩情相悅遭對方設局，法官不採信，2012年1月依《貪污治罪條例》對於職務上的行為要求不正利益罪，判吳男7年6月徒刑、褫奪公權5年定讞。吳男到案被羈押時已被停職，判刑定讞立刻免職，吳遷戶口躲避到案執行被通緝，逃了70幾天才投案，服刑4年出獄轉任律師，跑到台中開業。

不過，台中地檢署、桃園市調查處追查發現，吳傑人因涉及貪污治罪條例等案，律師證書已經在2021年被法務部廢止。吳明知已經沒有律師資格，近3年間仍佯稱是律師、有律師團，導致9位民眾誤信，每人以數萬元代價，委託吳傑人進行訴訟。

案經檢調於去年9月進行搜索，認為吳傑人涉犯詐欺取財、律師法等罪嫌重大，且有勾串、反覆實施之虞聲押。但台中地院裁定20萬交保，檢方不服抗告，台中高分院分回更裁，裁定吳傑人收押禁見，近日起訴移審，才又以50萬交保。

台中地檢署認為，吳身為前司法人員，因素行不佳喪失檢察官、律師資格，未自我檢討，反而對外佯稱無償提供法律服務，實則以詐欺手法營利，欺瞞院檢，嚴重傷害律師執業環境，建請法院從重量刑。