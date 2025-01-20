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台灣黑熊入侵卓溪蜂場！狂嗑20餘蜂箱蜂蜜　圍捕失敗持續光顧

▲▼紅外線相機拍攝到黑熊入侵畫面。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲紅外線相機拍攝到黑熊入侵畫面。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署13日接獲卓溪鄉池姓蜂農通報，位於石平海拔僅275公尺的蜂場遭台灣黑熊入侵，計20餘座蜂箱、巢片損毀，現場除了黑熊排遺還在附近發現熊窩。花蓮分署立即派員到場施放大龍炮驅熊，並協助蜂農規劃移置蜂箱，也通知周邊禽畜場防範。
 
花蓮分署表示，通報人池姓蜂農於卓溪鄉石平段飼養80餘個蜂箱，自1月11日起陸續發現蜂箱遭破壞，經清查約有20餘箱損毀。蜂農指出，他在蜂箱周邊發現黑熊排遺及熊窩，因此通報分署協助。

▲▼紅外線相機拍攝到黑熊入侵畫面。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署玉里工作站人員到場後，發現該地距日前遭黑熊入侵的梅醋工坊僅830公尺，位於海拔 275公尺的原住民保留地，周圍以農田及果樹為主，入侵黑熊經目測其體型，可能是與入侵梅醋工坊的同一隻，約30公斤，形體偏瘦小。
 
分署人員與蜂農溝通後，建議先移走蜂箱，在移置完成前，每日派遣驅離小隊夜間巡守，並於現場架設自動相機監測。不料驅離小隊於1 ／13晚即與黑熊正面遭遇，經施放大龍炮、使用驅離槍等方式，黑熊才竄入森林。但接續數日，黑熊只要在驅離人員離開後，就繼續光顧養蜂場。

▲▼紅外線相機拍攝到黑熊入侵畫面。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼被破壞的蜂箱總共計20餘座。
 
花蓮分署為避免在蜂箱完全移除前發生人熊衝突，在14日於養蜂場外先搭設機動電圍籬，並設置誘捕籠啟動捕捉程序，希望先行捕捉給予趨避訓練後再野放。惟黑熊雖仍持續造訪蜂場，但尚未觸發陷阱完成捕捉。
 
花蓮分署說，由於蜂箱已於1月17日晚全部移置完畢，歷經5天的驅離任務暫告一段落，誘捕籠 於1 ／18撤回。蜂農主動通報以及20餘座蜂箱的損失，將依「台灣黑熊生態服務給付」方案，分別發給通報獎勵金、入侵監測獎勵金，也會補償蜂箱蜂蜜損失。

▲▼紅外線相機拍攝到黑熊入侵畫面。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
花蓮分署特別指出，本案黑熊行為不太尋常，似乎無懼人類。16日池姓蜂農至蜂場搬運蜂箱時，與黑熊近距離相遇，黑熊守在蜂箱旁不願離開。蜂農使用熊鈴及喇叭驅趕後與黑熊僵持了ㄧ陣子，因安全考量只能盡速離開現場。池先生說黑熊入侵也是養蜂多來第一次碰到，未來也有意願設置堅固的電圍籬，避免類似事件發生。
 
由於周邊尚有禽畜養殖場，花蓮分署已通知禽畜場注意防範，並提供防熊工具及加強圍籬建議，以減少黑熊接近。
 
花蓮分署籲請民眾妥善管理戶外食物、垃圾、廚餘、飼料及肥料，避免吸引黑熊覓食，並強化養蜂場與禽畜養殖場的防護設施。如發現黑熊蹤跡，請立即通報花蓮分署（0800-000930您您您救山林）。

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