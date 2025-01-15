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她閒聊驚覺媽媽「不懂1常識」　全場笑了：突然慶幸活到了現在

▲蜂蜜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女網友跟媽媽閒聊，驚覺媽媽竟然不知道，嬰兒1歲前不能吃蜂蜜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

嬰兒的飲食有許多禁忌，一旦不小心餵食不對的食物，情況輕微是身體不適，嚴重則可能導致嬰兒死亡。一名女網友日前跟媽媽聊天，她提到嬰兒不能吃蜂蜜，沒想到媽媽竟完全不知道，讓她瞬間傻眼，貼文一出立刻引發網友熱議，還有人笑說「更新人生成就，有驚無險的長大！」

原PO在Threads表示，她日前跟媽媽聊天時，談到日本動漫《藥師少女的獨語》劇情，她說「以前的人可能不知道，嬰兒不能吃蜂蜜」，不料媽媽聽了竟一臉疑惑問「嬰兒不能吃蜂蜜？」她繼續解釋「對啊，三歲以前都不要吃比較好」，這時媽媽才驚訝說「我都不知道唉」，讓她相當傻眼，疑惑自己是怎麼平安長大的。

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貼文曝光後立刻引發網友討論，有人說，「資訊一直在變，就像以前我媽那年代，醫院會衛教要餵嬰兒葡萄糖一樣，我媽跟我說的時候我也很驚訝」、「活著長大都屬命大」、「真的，我家阿姨還說我亂講，天然的食物哪有不能吃」、「更新人生成就，有驚無險的長大」、「突然慶幸活到了現在」。

▲▼她閒聊驚覺媽媽「不懂1常識」　全場笑了：突然慶幸活到了現在。（圖／翻攝自threads）

▲網友反應。（圖／翻攝自threads）

至於為什麼嬰兒不能食用蜂蜜，兒科醫師楊為傑曾指出，蜂蜜可能含有肉毒桿菌及肉毒桿菌孢子，會分泌肉毒桿菌毒素，這種毒素抑制神經傳導，進而造成嬰兒出現肌肉無力、沒精神噁心、嘔吐、腹痛、便秘、吞嚥困難、呼吸困難等，嚴重甚至可能導致嬰兒死亡。

根據美國的研究，99.8％的嬰兒肉毒桿菌中毒事件都發生在1歲以前，原因是嬰兒的消化系統還沒發育完全，腸道酸性不夠且益生菌叢不足，無法抑制肉毒桿菌生長，一旦有肉毒桿菌孢子進入腸道就可能大量繁殖，造成肉毒桿菌中毒，1歲以上的孩子或成年人就沒有這個問題。

營養師林世航也提醒，肉毒桿菌本體並不耐熱，在高溫下即可殺滅，但是肉毒桿菌孢子就非常耐熱，需要在攝氏121度的高溫下持續30分鐘才能殺死，但一般食品通常不會做到如此高溫的滅菌措施，所以建議1歲以下嬰兒最好不要食用任何含有蜂蜜的食品。

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