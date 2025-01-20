潛艦國造後續艦預算國民黨縮手！　從凍結18億改凍50%變10億　

▲朝野政黨今天再度在立法院進行「總預算大戰」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會今（20日）上午開始進行114年度總預算表決大戰，國民黨團書記長林思銘今受訪時強調，潛艦國造後續艦預算部分，國民黨團原本要凍結18億、通過2億，經過與民眾黨團、跨部會溝通協調說明，最後底定版本是凍結50%，也就是10億元，國防部到外交及國防委員會專案報告以後就可以動支。

林思銘表示，就總預算案審查，經過與各部會的溝通協調後，整個國民黨團的提案剩下400多案、民眾黨團剩下100多案，預計剩下約5、600案，而一個小時大概可以表決40個案子，所以今明兩天應該可以完成總預算的三讀。

至於潛艦國造後續艦預算，國民黨立委馬文君原本提案20億元全數刪除，國民黨團決議「以凍改刪」後，以國防部表明今年只需用2億元為由，調整為通過2億元、凍結18億元，待海測通過後，向立院專報後經同意就可動支。而民眾黨團提案，在海鯤艦尚未完成所有測試前提下，以凍結50％預算、解凍條件為通過海測為原則。

林思銘說，經過跟國防部長的溝通說明協調後，最後底定的版本是凍結50％；待國防部到立法院外交及國防委員會做專案報告後，就可以動支。

林思銘強調，今明兩天總預算表決，立法院會挑燈夜戰，進行不斷電表決，要讓總預算順利在1月21日會期結束前完成三讀，若沒有完成，也會加開立法院臨時會，一定要在這個立法院會期就將總預算案三讀通過。

